Лапсарский проезд: работы в разгаре

В Чебоксарах продолжается капитальный ремонт одной из важнейших транспортных артерий города.

Работы ведутся с заметной динамикой, каждую новую неделю ландшафт разительно меняется. Подрядчиком выступает компания ООО «Воддорстрой», ход реконструкции находится под личным контролем Главы Чувашии Олега Николаева.

На некоторых участках уже можно увидеть новый асфальт, в других местах специалисты демонтируют старое покрытие и готовят основание под укладку. Особую сложность представляет перенос инженерных коммуникаций — здесь задействованы дополнительные силы и техника.

В Минтрансе Чувашии уверены — конечный результат оценят как водители, так и бизнес, зависящий от четкой логистики.

АНАТОЛИЙ ПАВЛОВ,

депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов: «Капитальный ремонт 72 участков (60,7 км) заметно улучшил дороги Чебоксар за 5 лет. Это вклад в безопасность, комфорт и экономию времени жителей. Ключевая задача — продолжать плановое обновление инфраструктуры, оперативно реагируя на потребности города. Качественные дороги — основа развития!».