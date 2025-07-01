В семь округов Чувашии приедут автоклубы

Передвижные центры для организации концертов в отдаленных деревеньках, где нет своих сельских центров притяжения, появятся в Вурнарском, Красноармейском, Красночетайском, Мариинско-Посадском, Порецком, Чебоксарском и Шемуршинском МО. Правительство Чувашии выделило на эти цели 65,8 миллиона рублей из республиканского бюджета. Решение принято по итогам конкурсного отбора. Ранее профильная комиссия рассмотрела заявки от всех семи муниципальных округов, и все они были одобрены. Постановление о распределении субсидий подписано Председателем Кабмина Сергеем Артамоновым.

Василий Григорьев