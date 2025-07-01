Цивильский округ: объединили усилия

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Завершился капитальный ремонт автодороги «г. Цивильск — д. Новая Деревня — д. Антраки». Работы выполнены на год раньше срока, и теперь жители деревень могут комфортно и быстро добраться до окружного центра.
Протяженность обновленного участка — 2,1 км. Здесь полностью заменили дорожное полотно, уложили новый асфальт, восстановили водопропускные трубы и установили дорожные знаки. «Теперь путь до школ, больниц и других важных объектов стал быстрее и удобнее», — говорят местные жители.
Олег Николаев, присутствовавший на церемонии запуска движения, отметил, что проект реализован благодаря совместным усилиям властей и жителей. «Специально для поддержки инициативы граждан в решении задач благоустройства мы создали удобный инструмент «Ниме — Народный бюджет». Мы сами своими руками можем добиваться положительных перемен», — подчеркнул Глава Чувашии.

Василий Григорьев
Опубликовано: 25 июля 2025 г.


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