Цивильский округ: объединили усилия

Завершился капитальный ремонт автодороги «г. Цивильск — д. Новая Деревня — д. Антраки». Работы выполнены на год раньше срока, и теперь жители деревень могут комфортно и быстро добраться до окружного центра.

Протяженность обновленного участка — 2,1 км. Здесь полностью заменили дорожное полотно, уложили новый асфальт, восстановили водопропускные трубы и установили дорожные знаки. «Теперь путь до школ, больниц и других важных объектов стал быстрее и удобнее», — говорят местные жители.

Олег Николаев, присутствовавший на церемонии запуска движения, отметил, что проект реализован благодаря совместным усилиям властей и жителей. «Специально для поддержки инициативы граждан в решении задач благоустройства мы создали удобный инструмент «Ниме — Народный бюджет». Мы сами своими руками можем добиваться положительных перемен», — подчеркнул Глава Чувашии.

Василий Григорьев