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Главное, Столица
Начнут с дворов

КАКИМ БЫТЬ ГОРОДУ – РЕШАТЬ ЕГО ЖИТЕЛЯМ

В минувшую субботу в Чебоксарах побывали руководитель проектной дирекции Минстроя России Павел Данилов и его заместитель Джемал Сурманидзе. После поездки по основным городским объектам, попавшим в программу благоустройства на 2017 год, они приняли участие в «круглом столе» по формированию современного облика городов. Обсуждение прошло в режиме стратегической форсайт-сессии. Свои мысли, идеи и видение дальнейшего развития городского пространства высказали чиновники, предприниматели, архитекторы и общественники.
Как сообщил Павел Данилов, в России реализуется приоритетный проект формирования комфортной городской среды. В этом году на обустройство дворов из федерального бюджета регионам выделено 20 млрд. рублей. Эти средства пойдут на ремонт тротуаров, освещение, оснащение территорий лавочками и урнами – словом, на создание благоприятных условий там, где они действительно нужны. Чувашия, добавил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Михайлов, получит из этой суммы 255 млн. рублей, из них 140 млн. рублей – Чебоксары. Важную роль в реализации программы отводят местным жителям. Кто лучше них знает, как именно сделать город удобнее и комфортнее?
Участник велодвижения «Солнце на спицах» Анатолий Алексеев, например, заинтересован в появлении в Чебоксарах хороших велодорожек. На двухколесном транспорте велосипедист перемещается по городу круглый год и хорошо знает, что городские тротуары пока мало для этого приспособлены. «Велодорожка есть пока лишь в центре города. А хотелось бы беспрепятственно ездить и до «новоюжки», и в Новочебоксарск, и по велотрассе на Ядринском шоссе – она уже давно не ремонтировалась, – перечислил проблемные точки велосипедист. – В идеале все микрорайоны города должны быть связаны велодорожками. А еще лучше, если бы они строились вместе с тротуарами в каждом новом микрорайоне. Думаю, половина чебоксарцев тогда сразу же пересела бы на велосипеды».
Как рассказали федеральные чиновники, в мире уже давно популярна практика общественного проектирования, когда жители населенного пункта активно участвуют на всех этапах создания объекта – от выбора места до консультаций с архитекторами.
Глава города Чебоксары Ирина Клементьева рассказала, что в этом году в городе при активном участии горожан уже определен реестр адресов, где будет проведено благоустройство. В него вошли 47 дворов и 15 общественных пространств. Среди них – Московская набережная, скверы К. Иванова, имени В. Чапаева, территория перед торговым комплексом «Шупашкар».

ДОСЛОВНО
Павел ДАНИЛОВ, руководитель проектной дирекции Минстроя РФ:
– Обсуждение общественного пространства не должно вестись в администрации. Чиновники в этом плане неэффективны. О детских площадках нужно говорить с мамами, о баскетбольных площадках – с теми, кто будет там заниматься. Чиновник видит все это только с заднего сиденья автомобиля.

Фото Дмитрия БАРЫШОВА из архива редакции
? Чебоксарцы мечтают о том, чтобы велодорожки появились в каждом микрорайоне города.

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Метки: Главное, Столица, , .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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