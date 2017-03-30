А со шпаргалкой – на выход

Единый государственный экзамен по истории и химии, проходивший в досрочный период сдачи ЕГЭ, завершился без сбоев, сообщили в Минобразования Чувашии. Однако без нарушений все же не обошлось.
Во всех пунктах проведения экзаменов велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМов) и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ в самих аудиториях. За ходом экзаменов следили общественные наблюдатели и сотрудники Управления по надзору и контролю в сфере образования.
Так что вычислить нарушителей порядка им не составило труда. С ЕГЭ по истории удалили двух участников: у одного был обнаружен сотовый телефон, у другого – шпаргалка. Теперь молодые люди смогут пересдать экзамен только в 2018 году.
Остальные законопослушные 20 человек, сдававших ЕГЭ по истории, и 53 участника экзамена по химии будут ждать результатов проверки работ до 11 апреля. Кстати, за ЕГЭ по истории нужно набрать как минимум 32 балла, по химии – 36. Несогласные с результатами смогут подать апелляцию 12-13 апреля.
Ну а завтра пройдет экзамен по математике базового и профильного уровней. Его планируют сдавать 151 человек.
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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