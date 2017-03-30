Прирастаем площадками

ВСЕ БОЛЬШЕ МЕСТ ДЛЯ ПРАЗДНИКА ГРАМОТНОСТИ

29 марта по всему миру открылась регистрация на площадки диктанта. В Чебоксарах в этом году их будет уже пять. Кроме главной и самой большой – в аудиториях факультета русской и чувашской филологии и журналистки в ЧГУ имени И.Н. Ульянова – желающих написать текст, специально составленный для ТД писателем и историком Леонидом Юзефовичем, будут ждать в библиотеках и школах.

Гимназия № 6 в Новочебоксарске и Национальная библиотека уже не первый год принимают участников диктанта. А в этом году к акции присоединились чебоксарская средняя школа № 31 в Северо-западном районе и Объединение библиотек города Чебоксары, где готовят к проведению диктанта Детский информационный центр имени А. Гайдара на улице Хузангая. Кнопка «Зарегистрироваться» на чебоксарской странице сайта Тотального диктанта в большей степени привязана к таким площадкам, где число участников ограниченно в силу небольшой вместимости. А на такую, как аудитории филфака, например, можно прийти совершенно свободно и без предварительной записи.

Напомним, диктант состоится 8 апреля в 14.00 по московскому времени. В Чебоксарах эта международная акция пройдет уже в пятый раз. Его проведение в республике координируют ЧГУ имени И.Н. Ульянова и редакция «Советской Чувашии».

Фото Олега МАЛЬЦЕВА из архива редакции

? Первый Тотальный диктант в Чебоксарах написали в 2013 году.