ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
16:32 29.03.2017
В 2017 году в районах Чувашской республики будет построено ещё 25 ФАПов
16:17 29.03.2017
XXI Международный балетный фестиваль вновь распахнет двери перед многочисленными поклонниками хореографического искусства
15:57 29.03.2017
31 марта в Чувашии пройдет праздник детского хоккея «Добрый лёд»
15:28 29.03.2017
Михаил Игнатьев встретился с четой прославленных спортсменов Акимовых
19:24 28.03.2017
Михаил Бабич: для нормального развития регионов требуется принятие адекватных мер по защите от противоправных посягательств и вывода в «теневой» оборот бюджетных средств
18:17 28.03.2017
Кадетский корпус ПФО в Чувашии будет создан к сентябрю 2018 года
16:32 28.03.2017
Жителей Чувашии обследуют на передвижном флюорографе
16:05 28.03.2017
В копилке марафона «Именем детства, во имя детства» 2017 г. собрано 1 млн 860 тысяч рублей
16:04 28.03.2017
Михаил Игнатьев принял участие в заседании Совета ПФО по мерам борьбы с криминальной и «теневой» экономикой
16:02 28.03.2017
В Чебоксарах состоится открытый Кубок Главы Чувашии по танцевальному спорту «Танцевальный фейерверк»
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
Тест для школьников

Главный психиатр-нарколог Минздрава страны Евгений Брюн предложил ввести обязательное тестирование школьников на употребление наркотиков.
– Тестирование работает, мы наблюдаем значительное снижение уровня потребления наркотиков. Мы считаем, что это должно быть повсеместно, но пока такая практика существует только в Москве. Столица имеет достаточно финансовых возможностей для этого, – сказал он.
При этом в прошлом году главный нарколог был категорически против тотальной проверки школьников, объясняя это низкой выявляемостью – около трех процентов. Проще проверять тех детей, кто наблюдается в комиссиях по делам несовершеннолетних. Но с тех пор его позиция, видимо, изменилась. Евгений Брюн настаивает: это должно быть чем-то вроде диспансеризации.
Поголовная проверка одних только школьников и студентов влетит государственной казне в копеечку. По данным Роскомстата, в нашей стране 13 млн. школьников, 2 млн. студентов колледжей и 7,5 млн. студентов вузов. Итого, почти 23 млн. учащихся! Чтобы протестировать всех, понадобится не один миллиард рублей в год. Затраты на всеобщую диспансеризацию будут еще более внушительными. И если не изменят закон о добровольности лечения от наркотической зависимости, то трата средств будет выглядеть не очень оправданной.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, .

30.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
За рулем без рефлексов

Альберт ИЛЬИН, журналист, блогер

Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
Рубрики
Архив
Март 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Фев    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 72 queries in 0,453 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев