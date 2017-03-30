Главное Тест для школьников Главный психиатр-нарколог Минздрава страны Евгений Брюн предложил ввести обязательное тестирование школьников на употребление наркотиков.

– Тестирование работает, мы наблюдаем значительное снижение уровня потребления наркотиков. Мы считаем, что это должно быть повсеместно, но пока такая практика существует только в Москве. Столица имеет достаточно финансовых возможностей для этого, – сказал он.

При этом в прошлом году главный нарколог был категорически против тотальной проверки школьников, объясняя это низкой выявляемостью – около трех процентов. Проще проверять тех детей, кто наблюдается в комиссиях по делам несовершеннолетних. Но с тех пор его позиция, видимо, изменилась. Евгений Брюн настаивает: это должно быть чем-то вроде диспансеризации.

Поголовная проверка одних только школьников и студентов влетит государственной казне в копеечку. По данным Роскомстата, в нашей стране 13 млн. школьников, 2 млн. студентов колледжей и 7,5 млн. студентов вузов. Итого, почти 23 млн. учащихся! Чтобы протестировать всех, понадобится не один миллиард рублей в год. Затраты на всеобщую диспансеризацию будут еще более внушительными. И если не изменят закон о добровольности лечения от наркотической зависимости, то трата средств будет выглядеть не очень оправданной.

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