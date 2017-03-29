Главное Марафон во имя детства В середине февраля в Чувашии в очередной раз взял старт благотворительный марафон «Именем детства, во имя детства». Председателем его оргкомитета в этом году стал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

На сегодняшний день в копилку марафона уже поступило более 1,8 миллиона рублей, сообщают в региональном отделении Детского фонда. Среди наиболее активных муниципалитетов – Вурнарский, Батыревский и Яльчикский районы.

Благотворительный марафон проводится в республике на протяжении 21 года. За последние 4 года более 33 миллионов рублей, поступивших в «детскую копилку», направлено на благотворительные цели. Благодаря марафону получают помощь многодетные и малообеспеченные семьи, для больниц закупаются новое медицинское оборудование, спецпрепараты, тренажеры, а для детских домов – мебель, игрушки, книги. Средства фонда направляются также на поддержку детских творческих коллективов.

Все, кто хочет присоединиться к благотворительному марафону, могут обратиться в Чувашское региональное отделение Российского детского фонда по адресу: г. Чебоксары, улица Петрова, дом 7. Телефон (8352) 62-­89-­42.

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