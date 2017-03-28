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Жителей Чувашии обследуют на передвижном флюорографе

28 марта в рамках месячника по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка» на территории Республиканского кардиологического диспансера работала мобильная флюорографическая установка. Благодаря этому коллектив диспансера смог пройти флюорографическое обследование, не покидая рабочего места и пациентов.

«Республиканский кардиодиспансер один из первых принял участие в акции. Флюорографическая установка будет работать в течение трех дней. С 27 марта обследование прошли уже более 100 человек. Работа организована так, чтобы рабочий режим сотрудников не нарушался», — сообщила заместитель главного врача Наталья Светлова.

«Очень удобно, что можно по месту работы обследоваться. Процедура занимает мало времени», — отметила старшая медсестра отделения реанимации Елена Филиппова.

«За последние десять лет заболеваемость туберкулезом в Чувашии снизилась в два раза, а смертность — в три раза. Флюорография – это основной метод обследования взрослых и подростков старше 15 лет. Еще один метод выявления туберкулеза – бактериологический и здесь мы занимаем шестое ранговое место среди субъектов Российской Федерации. Также мы в десятке лучших регионов по излечению туберкулеза поскольку используем как терапевтические, так и хирургические методы лечения, применяя высокие технологии», — поделилась успехами фтизиатрической службы республики главный врач Республиканского противотуберкулезного диспансера Жанна Еленкина.

«Месячник по борьбе с туберкулезом «Белая ромашка» проводится в Чувашской Республики ежегодно. На сегодня во фтизиатрической службе республики есть все средства для успешной борьбы с туберкулезом, но успех этой борьбы на 80% зависит от того, насколько человек ответственно относится к своему здоровью. В первую очередь это своевременное прохождение флюорографического обследования, которое позволяет обнаружить туберкулез на начальной стадии и вовремя начать лечение», — отмечает министр здравоохранения Чувашской Республики Владимир Викторов.

Более подробную информацию можно получить на сайте Республиканского противотуберкулезного диспансера: www.rtpd.med.cap.ru или по телефону: (835-2) 58-21-30 (регистратура).

 

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

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28.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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