Главное Домашние животные под контролем А ЧИСЛЕННОСТЬ ДИКИХ РЕГУЛИРУЕТСЯ Эпизоотическая ситуация в республике не вызывает опасений. В этом заверил руководитель Госветслужбы Чувашии Сергей Скворцов на вчерашнем еженедельном правительственном совещании под председательством премьер-­министра Ивана Моторина.

Как доложил глава службы, в минувшем году план диагностических исследований и профилактических мероприятий выполнен полностью. Благодаря комплексной работе ликвидировано пять неблагополучных пунктов, в том числе один – по африканской чуме свиней. За два месяца нынешнего года проведено более 188 тыс. исследований на лейкоз крупного рогатого скота.

Возвращаясь к чуме, доставившей много хлопот в минувшем году, глава службы отметил, что на 23 марта проведено более 1200 мониторинговых исследований, в том числе порядка 1116 домашних свиней и 90 кабанов на признаки заболевания. Результаты оказались отрицательными. Как, впрочем, и на наличие птичьего гриппа после соответствующих исследований домашней птицы.

Министр природных ресурсов и экологии Александр Коршунов рассказал об исполнении федеральных полномочий республики в области охраны, воспроизводства объектов животного мира и охотничьих ресурсов в 2016 году. Площадь территории, возможной для деятельности охотничьих хозяйств, составляет более 1596 тыс. гектаров. Деятельность владельцев угодий постоянно контролируется. Выявлено около 400 нарушений при добыче пернатых, пушных зверей, копытных животных. Только ружей изъято полтора десятка единиц… Общая сумма штрафов составила 354,5 тыс. рублей.

Министр привел любопытную статистику численности фауны. На территории охотничьих угодий насчитывается, в частности, 4908 белок, 19 волков, 4528 зайцев-беляков, 1035 лосей, 921 куница. Все эти цифры – с приростом за последние 13 лет. Тетеревов, например, стало больше вчетверо. Численность некоторых животных – волков, кабанов, лисиц – в связи с возникающей эпизоотической опасностью приходится регулировать путем отстрела. Выданы разрешения на 15 лисиц и 5 кабанов.

Вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин доложил об итогах командировки в Москву, где состоялись встречи в Торгово-промышленной палате РФ, а также с представителями АО «РЖД». Александр Коршунов доложил об участии в ряде крупных форумов и совещаний, в частности, в VIII Международном форуме экологии и V Межрегиональном «круглом столе» по теме координации взаимодействия органов власти и бизнеса в обращении с отходами. А вице-премьер – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов рассказал об итогах Всероссийского совещания по вопросам развития тепличного комплекса в условиях импортозамещения, состоявшегося в Чувашии на прошлой неделе.

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