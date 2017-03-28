Главное, Новости Причину еще предстоит выяснить Начало рабочей недели в столице Чувашии было отмечено перебоями с электричеством.

По официальным данным, отключение электроэнергии произошло около 10 утра, а к 12 часам аварийная ситуация была локализована. Впоследствии чебоксарцы жаловались на то, что в квартирах и офисах пострадала бытовая техника. Отмечено, что на дорогах перестали работать некоторые светофоры, а также «зависли» банкоматы. Есть жалобы и на то, что в домах на непродолжительное время останавливались лифты с людьми внутри, а домофоны заблокировали входные двери.

Первым и единственным из энергетиков отреагировал филиал Марий Эл и Чувашии ПАО «Т Плюс». В сообщении пресс-­службы говорится: «И Чебоксарская ТЭЦ-­2, и Новочебоксарская ТЭЦ­-3 так же, как и другие предприятия республики, испытали на себе значительные скачки напряжения и отключение оборудования из­-за неполадок на ВЛ 110кВ «Южная 1» и «Южная 2». В «Чувашэнерго» пока не прокомментировали ситуацию.

Так или иначе, ее в тот же день обсудили в Минстрое Чувашии. «Ситуация стала своеобразной проверкой работы регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения», – отмечено в официальном пресс-­релизе министерства. Причину ЧП обсудят 29 марта.

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