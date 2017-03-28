Главное И на земле, и на воде, и в воздухе ПРОВЕРИТЬ ГРАМОТНОСТЬ – ВЕЗДЕ И ВСЮДУ Тотальный диктант стал доступен иностранцам и слабовидящим, его в этом году можно будет написать даже в полете.

Тест TruD, который впервые был проведен в прошлом году, дает возможность всем, кто изучает русский язык, но еще не готов писать Тотальный диктант, проверить уровень владения языком и поучаствовать во всемирном празднике грамотности. Его 8 апреля напишут в 80 городах мира одновременно с Тотальным диктантом.

Директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец рассказывает, что самое большое количество площадок будет в Германии, Италии и Финляндии. В отличие от Тотального диктанта, где оценка зависит от количества орфографических и пунктуационных ошибок, в TruD’е суммируется количество баллов, которые выставляются за каждое задание.

Теперь написать диктант можно будет не только на земле и на воде (диктант писали в морских круизах и на паруснике «Крузенштерн»), но и в воздухе. Возможность проверить свои знания русского языка и написать текст диктанта на высоте 10000 метров будет у пассажиров S7 Airlines. На десяти внутренних и международных рейсах авиакомпании, в том числе из Новосибирска – родины «Тотального диктанта». В самолетах бортпроводники раздадут специальные бланки и радиогиды с наушниками.

Впервые в акции примут участие слабовидящие участники за пределами России, это будет в казахском Алматы. В России люди с проблемами по зрению первый раз написали диктант в прошлом году в Новосибирске. Они писали диктант в специальной библиотеке.

Напомним, в Чебоксарах главной площадкой ТД станут аудитории факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова. В Чувашии проведение Тотального диктанта координируют названный университет и редакция «Советской Чувашии».

Метки: Акция, тотальный диктант.



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