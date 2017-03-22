25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники культуры Чувашской Республики! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Богатое культурное наследие, яркая самобытность национального искусства и таланты жителей Чувашии прославили наш благодатный край далеко за пределами России.
Сегодня Чувашская Республика является одним из культурных центров страны, средоточием творческой мысли и уникальным плацдармом для ее воплощения.
Ежегодно в регионе организуются тысячи культурных мероприятий. Подвижнический труд работников отрасли способствует сохранению национальных традиций, развитию культуры родного края, приобщению молодого поколения к подлинным духовно-эстетическим ценностям.
Правительство Чувашии последовательно создает возможности для реализации творческих устремлений жителей республики. В этом году в регионе откроют свои двери несколько новых сельских домов культуры и современных кинозалов. В районах республики продолжатся капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием культурно-досуговых учреждений.
Искренне благодарю работников культуры и искусства за профессионализм и преданность избранному делу. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, творческих успехов и вдохновения, реализации новых интересных проектов!
Не так давно в Чебоксарах похоронили молодую девушку. Попрощаться с ней приехали люди из разных городов. Скорбели по утрате и в США, где погибшая жила в последнее время. Родом Анна была из Чебоксар. Она вернулась из-за океана сюда, чтобы отпраздновать юбилей отца. И тут погибла. На пешеходном переходе, в центре Чебоксар. Ее на полном ходу сбил маршрутный микроавтобус. Спасти жизнь девушки не удалось. (далее…)
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