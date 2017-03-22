Главное Государственный экзамен стартовал В ЭТОМ ГОДУ «ДОСРОЧНИКОВ» СТАЛО БОЛЬШЕ Более 300 человек в Чувашии подали заявления на досрочную сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2017 году. Это в два раза больше, чем годом ранее, сообщили «Советской Чувашии» в пресс-службе Минобразования республики. Тогда заявлений было 150, а участие в экзамене приняли 108 молодых людей.

Досрочный этап ЕГЭ начался вчера с экзаменов по географии и информатике и ИКТ. Завершится он 14 апреля. В нем примут участие выпускники прошлых лет, студенты учреждений профессионального образования и один выпускник текущего года. «Досрочниками» имеют право стать также молодые люди, призываемые на военную службу, спортсмены сборных команд, а также старшеклассники, которые не могут сдать экзамены на основном этапе по состоянию здоровья или из-за переезда в другую страну. Но в этом году от этих категорий учащихся заявок не поступило.

Для проведения досрочных экзаменов в Чебоксарах оборудованы два пункта – в школах № 43 и 56. В экзаменационных аудиториях организовано видеонаблюдение, будут работать 18 аккредитованных общественных наблюдателей из числа студентов вузов, сотрудники управления по надзору и контролю в сфере образования. Кроме этого, с 2016 года открыт Ситуационный центр Минобразования Чувашии, который тоже отслеживает ситуацию.

В досрочный период во всех пунктах проведения экзамена (ППЭ) будет использоваться технология печати контрольных измерительных материалов в аудиториях и сканирования экзаменационных материалов в штабе ППЭ. По словам начальника отдела дошкольного и общего образования министерства Вячеслава Бычкова, эта технология позволяет исключить риски несанкционированного доступа к экзаменационным материалам ЕГЭ при их передаче и транспортировке и сократить сроки их обработки.

Самыми популярными предметами у «досрочников» стали традиционно обществознание, а также профильная математика и история.

Напоминаем, что основная волна экзаменов продлится с 29 мая по 1 июля. КСТАТИ

Государственные выпускные экзамены (правда, не ЕГЭ, а обычные – с билетами) уже прошли в феврале в местах лишения свободы для тех лиц, кто выходит на свободу в апреле.

Метки: ЕГЭ, Образование.



Метки: Главное A A A