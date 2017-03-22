Сурки проснулись в «городке»

А БАРСУКАМ ПРЕДСТОИТ ЕГО ПОСТРОИТЬ

Погода в начале марта была так похожа на апрельскую, что некоторые звери, коим «по регламенту» положена зимняя спячка, восприняли это как сигнал к пробуждению.

Почуяв тепло, 4 марта на Батыревском участке заповедника «Присурский», в сурковом «городке», вылезли из норы на свет самые нетерпеливые байбаки. Научный сотрудник Миназым Рахматуллин, курирующий тот участок, обнаружил одну раскрытую семейную нору. Остальные же оставались закупорены земляной пробкой и покрыты льдом.

Чуть позже на другом участке видеокамера зафиксировала открытую нору новых жителей заповедника «Присурский» – барсуков. Осенью 2015 года здесь были обнаружены следы барсука. В прошлом году – один барсук и нора. Осенью, как положено, он подготовился к спячке, закрыв свое жилище изнутри земляной пробкой. А в конце первой декады марта камера слежения зафиксировала уже двух барсуков. Видимо, новосел обзавелся парой. Сотрудники заповедника рады появлению барсучьей пары и надеются на появление барсучат.

Хотя барсук не такое уж редкое животное в нашей местности, но особо расплодиться ему не дает главный естественный враг – человек. На этого представителя семейства куньих с давних пор идет беспощадная охота из-за его жира, используемого в нетрадиционной медицине. «Когда-то он был целебным, но при современных масштабах применения различных гербицидов и пестицидов этого никак не скажешь, – поясняет заместитель директора заповедника по экопросвещению и экотуризму Наталия Панченко. – Барсук всеяден, однако предпочитает животную пищу. Сплошь и рядом попадают в его рацион черви и личинки насекомых с полей, где были высеяны обработанные специальными химическими средствами семена либо сами растения обработаны разнообразной химией. Как известно, эти вещества хорошо растворяются в жирах и накапливаются в жировой ткани животных». Так что сегодня «чудодейственный» барсучий жир – в лучшем случае плацебо для «блаженно верующих».

Ну а на территории «Присурского» никто не обидит симпатичных, а также очень умных и осторожных новоселов. При благоприятном стечении обстоятельств здесь со временем может появиться целый барсучий «городок».

Фото с сайта заповедника «Присурский»

? Наиболее развитыми у барсука (на фото) являются обоняние и слух, а у сурка – слух и зрение.