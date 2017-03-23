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Тяжелый груз контроля

БОЛЬШОЙ МАШИНЕ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

На въезде в Чебоксары по Марпосадскому шоссе у старого поста ГАИ теперь расположен стационарный пункт весового контроля. А вдоль обочины перед ним выстраиваются в очередь большегрузы. Один из сотрудников пункта весового контроля – его легко можно узнать по ярко-зеленому «сигнальному» жилету – помогает водителю точно поставить машину на весы. Вперед, еще чуточку, стоп. Передняя ось большегруза стоит ровно на весах и видны цифры – 4,5 тонны. А нужно еще взвесить вторую и третью ось. И снова идет буквально ювелирная работа на двоих – и водителя, и контролера.
Окно стационарного пункта контроля выходит на дорогу, и коллега в бытовке фиксирует общий груз машины – более 9,7 тонны, перегруз почти в два раза. В бытовке даже пол дрожит, когда грузовик встает на весы. И водителю приходится покупать разовый пропуск для проезда по городу, ценой в более чем 4 тысячи рублей.
– Больше всего большегрузных машин проходит через наш пункт ранним утром, – рассказывают работники весового контроля. – Днем поток машин становится чуть меньше, но тем не менее без работы не сидим. Среди тех, кто имеет право не платить за перегруз – перевозчики продуктов питания, например.
Как раз следующая машина, водитель которой остановился и показал свой путевой лист, оказалось, везет зерно. Ее пропустили без лишних слов.
– На этом участке проходит до 42 тысяч машин в сутки, – объяснил начальник городского управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов. – Если же говорить о грузовых, то их проходит до 400 в сутки. Грузоперевозчики, чей транспорт превышает установленные весовые параметры, обязаны компенсировать вред, наносимый муниципальным дорогам. Так что при превышении допустимого веса водитель приобретает одноразовый пропуск для проезда по Чебоксарам. А предприятия, чей транспорт курсирует по городу, постарались приобрести постоянные пропуски заранее.

В зависимости от веса автомобиля:
от 13 до 130 тыс. руб. – стоимость постоянного пропуска,
от 500 до 11 тыс. руб. – стоимость временного пропуска.

Пропуск имеет несколько степеней защиты, в том числе и голограмму, на ксероксе или даже в любой типографии его не отпечатаешь. В прошлом году в качестве компенсации за вред, нанесенный городским дорогам, было уплачено 13 млн. рублей. Деньги пошли на ремонт автотрасс, заверили в управлении ЖКХ и благоустройства. В этом году планируют собрать не меньшую сумму.
Работа пяти стационарных пунктов весового контроля, расположенных на въездах в Чебоксары, не раз обсуждалась на еженедельных городских планерках и при этом не всегда оценивалась положительно. Глава городской администрации Алексей Ладыков постоянно напоминает, что состояние дорог зависит и от того, насколько добросовестно подходят к своей работе сотрудники весового контроля.
Есть случаи, когда за халатность сразу увольняли. Именно такой факт был озвучен на планерке в понедельник, 20 марта: водитель проигнорировал знак остановиться от регулировщика и проехал в город, а сотрудник весового контроля вместо того, чтобы сообщить в полицию о данном факте, просто махнул на это рукой. «Он уволен», – сообщили на планерке.
Между тем, если грузоперевозчик игнорирует требования сотрудников весового контроля, тот действительно имеет право и даже обязан привлечь полицию, что влечет за собой для нарушителя расплату сразу за несколько административных правонарушений.
К слову, в Чебоксарах постоянно работают два передвижных пункта весового контроля. С начала этого года ими проверено 1145 транспортных средств, выявлено 5 перегрузов.

С 20 марта по 18 апреля для транспортных средств с превышением установленных допустимых весовых параметров введено ограничение на проезд по дорогам в Чебоксарах. Эта мера направлена на повышение сохранности дорог в период активного таяния снега.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА
?   Посты весового контроля работают вместе с ГИБДД.

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Метки: Главное, Столица, , .

23.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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