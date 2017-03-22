Измерили эффективность здравоохранения

В рейтинге эффективности систем здравоохранения регионов России, составленном экспертами Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), Чувашия заняла пятое место по стране в целом и второе среди регионов ПФО.
Как сообщает газета «Известия», для составления рейтинга (индекса) использовались наиболее актуальные данные Росстата за 2015 год (более свежие будут готовы только осенью текущего года). В индексе эффективности наивысший балл получают регионы, достигшие более высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни населения за меньшие средства. При определении итогов также учитывались величина валового регионального продукта на душу населения и подушевое потребление крепких спиртных напитков.
Среди 85 субъектов Российской Федерации Чувашская Республика заняла 5-е место. Лидерами рейтинга оказались регионы Северного Кавказа: республики Дагестан (1-е место), Кабардино-Балкария (3-е место), а также Ставропольский край (2-е место). Среди других регионов Приволжского федерального округа (ПФО) в первую десятку также вошли Кировская (4-е место) и Пензенская (9-е место) области. В числе аутсайдеров Республика Коми, Оренбургская область, Пермский край, Хакасия, Камчатка, Иркутская и Магаданская области, ЕАО, Сахалин и Чукотка.
По сравнению с рейтингом 2013 года Чувашия улучшила свои позиции на 3 пункта.
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