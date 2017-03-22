На местные хмельники – местная техника

В республике создается производство по выпуску хмелеуборочной техники на базе одной из фирм некогда известного завода «Текстильмаш». На днях подписан первый договор на изготовление комбайна по заказу одного из предприятий АПК республики, сообщает пресс­-служба Минсельхоза.

Возрождению хмелеводства в Чувашии в последнее время уделяется особое внимание. В республике прошло несколько совещаний с участием представителей федерального аграрного ведомства. На последнем как раз обсуждались перспективы налаживания выпуска местной хмелеуборочной техники. И вот первая ласточка… По условиям договора испытания первенца должны пройти уже в сезон уборки хмеля 2017 года. Работа комбайна будет протестирована на производственных площадях хмелеводческого хозяйства.

В свою очередь правительство республики готово оказать поддержку этому эксперименту в виде возмещения половины затрат на приобретение комбайна. Минсельхозом Чувашии вносятся изменения в действующие правила поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в таких случаях.