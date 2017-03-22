В агрокласс – в пятый раз

На базе Урмарской средней школы имени Г.Е. Егорова открыт пятый по счету в Чувашии агрокласс.
Это, напомним, специализированный профильный класс естественно-научного и инженерного направлений. Программа обучения включает в себя и экскурсии, и практические занятия. Учащиеся 10–11-х классов будут проходить обучение по программам, специально разработанным преподавателями Чувашской сельхозакадемии совместно с министерствами сельского хозяйства, образования и молодежной политики республики.
Как отметила на церемонии открытия класса замминистра сельского хозяйства Марина Загребаева, выбор профессии сельскохозяйственного направления сегодня актуален. Молодежь будет посещать сельхозпредприятия, фермерские хозяйства, ознакомится с реальными условиями работы аграриев, животноводов, технологов, агроинженеров. Также будут организованы мастер-классы, практические занятия на базе академии, в том числе и УНПЦ «Студенческий». Все это позволит школьникам осознанно определиться с выбором профессии, связанной с агропромышленным производством.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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