Приложение силы в год экологии

Сегодня в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии – премьера программы «Приложение силы» с участием Михаила Игнатьева.

Объединение силы общества и силы государства в интересах жителей республики. Именно об этом будет идти речь в новом проекте. Первый выпуск программы посвящен Году экологии.

Как бороться со стихийно возникающими свалками? Что нужно делать для повышения культуры поведения людей? Можем ли мы повлиять на качество воды в Волге? Эти и другие вопросы, волнующие жителей республики, обсудит Глава Чувашии Михаил Игнатьев с представителями ОНФ, межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА. Зеленое движение России», регионального проекта «Экология России». Ведущий модератор программы – директор дирекции регионального вещания и спецпроектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин.

Программу «Приложение силы» смотрите 21 марта в 9.00 в региональном эфире телеканала «Россия 1», 25 марта в региональном эфире телеканала «Россия 24» в 19.00.

В эфире Национальной телерадиокомпании «Чувашия» программа выйдет 21 марта в 21.00, 22 марта – в 9.30, 26 марта – в 10.00 и 17.00. Печатную версию программы читайте в ближайших номерах «СЧ».