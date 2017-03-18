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20:09 17.03.2017
Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики
8:44 18.03.2017
21 марта в эфире ГТРК «Чувашия» и Национальной телерадиокомпании Чувашии премьера программы с Михаилом Игнатьевым «Приложение силы»
8:14 18.03.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подпишет соглашение о сотрудничестве республики и Мурманской области
20:09 17.03.2017
Депутаты Госсовета Чувашии одобрили кандидатуру нового прокурора республики
12:17 17.03.2017
Михаил Игнатьев согласовал для назначения на должность Прокурора Чувашской Республики кандидатуру Василия Пословского
11:09 17.03.2017
Чувашия – в тройке лидеров по количеству граждан, использующих электронные госуслуги
10:43 17.03.2017
Чувашия в числе регионов России, которые готовы начать переход к новой системе обращения с отходами уже в 2017 году
20:33 16.03.2017
«Советская Чувашия» и Чувашское отделение Сбербанка проведут «горячую линию»
16:57 16.03.2017
На реконструкцию Московского моста в Чебоксарах выделят средства из федерального бюджета
15:51 16.03.2017
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Журналист «Советской Чувашии» — в числе лауреатов III Всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
15:48 16.03.2017
Чувашия развивает сотрудничество с Удмуртией
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  • александр on Не все хотят переселяться из «аварийного» жилья
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  • Читательница on Журналист «Советской Чувашии» — в числе лауреатов III Всероссийского конкурса Фонда ОНФ «Правда и справедливость»
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    Главное
    19 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

    Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии!

    Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
    Этот праздник объединяет тех, чей труд обеспечивает успешное функционирование индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной отрасли. От их устойчивой деятельности во многом зависят настроение и благополучие каждого человека, каждой семьи.
    Благодаря вашей слаженной работе в Чувашии бесперебойно и качественно работают инженерные системы и объекты жизнеобеспечения, расширяется спектр бытовых услуг.
    Мы формируем благоприятную среду для развития добросовестной конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
    Наша совместная задача – сохранить и приумножить достигнутое, обеспечить жителям Чувашии комфортные условия жизни.
    Примите самые теплые слова благодарности за ваш добросовестный труд, ответственность и верность делу.
    Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

    Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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    19.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Павел ГАЛОЧКИН, журналист

    Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
    Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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