19 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет тех, чей труд обеспечивает успешное функционирование индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной отрасли. От их устойчивой деятельности во многом зависят настроение и благополучие каждого человека, каждой семьи.

Благодаря вашей слаженной работе в Чувашии бесперебойно и качественно работают инженерные системы и объекты жизнеобеспечения, расширяется спектр бытовых услуг.

Мы формируем благоприятную среду для развития добросовестной конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.

Наша совместная задача – сохранить и приумножить достигнутое, обеспечить жителям Чувашии комфортные условия жизни.

Примите самые теплые слова благодарности за ваш добросовестный труд, ответственность и верность делу.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!

Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ