19 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Этот праздник объединяет тех, чей труд обеспечивает успешное функционирование индустрии бытовых услуг и жилищно-коммунальной отрасли. От их устойчивой деятельности во многом зависят настроение и благополучие каждого человека, каждой семьи.
Благодаря вашей слаженной работе в Чувашии бесперебойно и качественно работают инженерные системы и объекты жизнеобеспечения, расширяется спектр бытовых услуг.
Мы формируем благоприятную среду для развития добросовестной конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания.
Наша совместная задача – сохранить и приумножить достигнутое, обеспечить жителям Чувашии комфортные условия жизни.
Примите самые теплые слова благодарности за ваш добросовестный труд, ответственность и верность делу.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов!
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.