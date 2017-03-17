Избил заключенного

За превышение должностных полномочий с применением насилия суд приговорил сотрудника чебоксарской колонии № 1 к четырем годам условного лишения свободы.
По материалам дела, в августе прошлого года служивый «наехал» на 29-летнего осужденного, отбывающего в колонии наказание за кражу и незаконный оборот наркотических веществ. Сотрудник будто бы имел намерения использовать того в качестве «физической силы», но не упредил его заранее, не предоставил достаточного времени для выполнения своих требований. И на почве возникшего конфликта нанес осужденному побои, да еще применил в отношении него удушающий прием.
Осужденный сотрудник также на два года лишен права занимать должности в органах ФСИН, связанные с исполнением полномочий представителя власти, сообщили в СУ СКР по Чувашии.
Стыдно признаться, но я только совсем недавно узнал, что существует такой праздник – Всемирный день писателя. Отмечается он 3 марта, а учрежден решением 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба, состоявшегося в январе 1986 года.
Как отмечают этот праздник? К сожалению, День писателя очень часто остается незамеченным. (далее…)
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