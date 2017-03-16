Главное не скорость, а качество

И ТОГДА ПО ДОРОГАМ МОЖНО БУДЕТ ЕЗДИТЬ БЫСТРО

С февраля на дорогах столицы республики в интенсивном темпе ведется ямочный ремонт. Сегодня в планах ремонтных работ 20 участков общей площадью 3,2 тыс. кв. м.

Как доложил на общегородской планерке главе администрации города Алексею Ладыкову и главе города Ирине Клементьевой директор управления ЖКХ и благоустройства Олег Белов, только с начала года отремонтировано свыше 6700 кв. м дорог, на что ушло 785 тонн литого асфальта. Общая стоимость этих работ составила 11 млн. рублей. Ремонт дорог ведется в две смены, в том числе в выходные и праздничные дни. Для ямочного ремонта используется технология литого асфальта, которая считается наиболее эффективной в межсезонье.

ДОСЛОВНО

Ирина КЛЕМЕНТЬЕВА, глава города Чебоксары:

– Необходимо обращать внимание на качество исполнения дорожных работ, а не только на количество отремонтированных квадратных метров. Нужен анализ работы подрядчиков с составлением соответствующего рейтинга. Мы должны знать, кто может качественно делать дороги, а кто не выполняет взятых на себя обязательств.

По 400 кв. м в сутки должны успевать привести в порядок подрядчики. Но на деле выходит меньше, и Алексей Ладыков потребовал, чтобы темпы не снижались. При необходимости «организовать эффективную работу бригад в ночное время». В то же время необходимо строго следить за соблюдением технологии работ.

– Дороги приводим в порядок, проходит немного времени, и асфальт снова вылетает. Здесь может срабатывать человеческий фактор, не все сотрудники исполняют установленные требования. Необходимо вести жесткий контроль за качеством выполнения ремонта, – поручил Алексей Ладыков. Сейчас подрядные организации «СтройДорКомплекс» и «Дорэкс» выполняют гарантийный ремонт участков проезжей части по улицам Мичмана Павлова, Т. Кривова, а также по улице Гагарина, Марпосадскому шоссе и проспекту М. Горького.

КСТАТИ

В Чебоксарах началась реализация федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Он поделен на два этапа – до 2018 и до 2025 года.

В этом году планируется, в частности:

— на 27 участках автомобильных дорог провести капитальный ремонт (29 км)

— на 31 пешеходном переходе установить светодиодные знаки

— по 23 адресам установить 4,7 км пешеходных ограждений

— на 5 участках уширить перекрестки

Общий объем финансирования работ на 2017 год составляет 751 млн. рублей, финансирование программы обеспечивается средствами федерального, регионального и местного бюджетов.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? Больше всего дороги весной разрушают тяжелые фуры.