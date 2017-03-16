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9 Мая в Чебоксарах вновь зазвучит вальс победы

«…И НЕ СЛУЧАЙНО ЭТОТ ТАНЕЦ – ВАЛЬС»

В танцевальном зале начала репетиции ждут около 30 человек. Девушек немного больше, чем мужчин. «Не переживайте, – подбадривает их преподаватель, – пара для вас обязательно найдется: на первом занятии, например, было три свободных партнера». В танцевальной студии рассчитывают, что в этом году кружиться в вальсе Победы будут не меньше ста человек. В марте тренировки начинаются в зале, но с приходом тепла ученики выйдут на улицу, потому что 9 Мая танцевать им придется на асфальте или брусчатке Красной площади. Место для выступления определит администрация города.
«Вальс Победы» – акция всероссийская, это своего рода флешмоб. Начинает звучать музыка военных лет – а в 40-е годы был очень популярен вальс – и в круг выходят пары: девушки, одетые по моде того времени, в летящих платьях, в туфлях-лодочках, ребята в гимнастерках или белых рубашках с георгиевскими ленточками на груди. Идея станцевать 9 Мая вальс на одной из чебоксарских площадей пришла руководителям студии «Ритм» Борису и Наталии Ильиным в год 70-летия Победы. Говорят, было ощущение, что они должны внести свой вклад в этот праздник. Уже потом супруги узнали, что в других регионах тоже проходит такая акция, и города даже соревнуются, у кого будет больше участников. Тогда, в 2015-м, перед ДК имени П.П. Хузангая под фронтовые мелодии кружились почти 40 пар.

Наталия ИЛЬИНА, директор танцевальной студии «Ритм»:
– В 2015 году песня «В лесу прифронтовом» была выбрана не случайно, это одна из любимых песен моего деда Осипа Кошкина. Он был призван на фронт в 27 лет, уже имел к тому времени офицерское звание. Сначала воевал на Белорусском фронте, а в 1943-м его перевели на службу в отдел контрразведки СМЕРШ. Об этом периоде его жизни почти ничего не известно, все было под грифом «секретно».

Чтобы станцевать красиво и синхронно, участникам «Вальса Победы» приходится два месяца репетировать. Молодежь в студии «Ритм», что на Первой площадке, ждут днем, людей работающих – по выходным. Присоединиться к акции приглашают всех: неважно, занимался человек когда-нибудь танцами или нет. Учат с нуля и, самое главное, бесплатно. Инесса Алентьева старта репетиций ждала целый год. В прошлом году она узнала об этой акции лишь за две недели до 9 Мая. Присоединяться было поздно. А сейчас, говорит, уже отслеживала в соцсетях, когда начнутся тренировки, и настраивала мужа пойти вместе с ней.
Вообще «Вальс Победы» объединил людей разных возрастов. Одиннадцатиклассник Семен Зайцев хореографией занимается в школе, и на репетициях в студии ему пока легко. Он пришел сюда, чтобы исполнить детскую мечту своей подруги. «Она мне говорила, что давно стремилась попасть на мероприятие городского масштаба и как-то себя там проявить. Я согласился составить ей компанию, чтобы больше времени проводить вместе. Мне кажется, это очень здорово – выступить со своей девушкой на таком празднике», – рассказывает Семен.
Для более взрослых участников станцевать 9 Мая вальс Победы – все равно что поклониться ветеранам войны, отдать дань памяти тем, кто не вернулся с фронта, и, конечно, вспомнить своих родных.
Руководитель студии «Ритм» Борис Ильин заметил, что участие в этой акции делает людей лучше. Говорит: они становятся чище, добрее и потом помнят этот праздник не просто как очередное 9 Мая, а как День Победы, в который они вложили свою душу, время, силы, и этот день становится для них особенным.

Алексей МАКСИМОВ, ученик танцевальной студии «Ритм»:
– В этом году собираюсь уже в третий раз участвовать в акции «Вальс Победы». В 2015-м репетиции начались вот так же в марте, тогда я совершенно не умел вальсировать. Но репетиции в студии помогли преодолеть неуверенность и отработать хореографию, так что к маю все начало получаться. Страха перед выступлением не было, скорее, было нетерпение, желание показать, чему мы научились, сделать горожанам приятный и запоминающийся подарок. Было очень здорово видеть улыбки на лицах людей, слышать аплодисменты и слова благодарности от зрителей!
Оба моих деда воевали на фронтах Великой Отечественной: один был артиллеристом, сражался на Курской дуге, другой на танке освобождал Прагу в 1945-м. Бабушки в то время были совсем молодыми, но и им пришлось через многое пройти, работая в тылу. Думаю, что им всем было бы приятно увидеть наше выступление в День Победы. Пусть эта дата с каждым годом от нас все дальше, но я считаю, что долг каждого – хранить память о великом народном подвиге и стараться быть под стать нашим родным.

Ольга ПЕТРОВА

Фото Павла ЕГОРОВА
?   В прошлом и позапрошлом году 9 Мая вальс в Чебоксарах танцевали в парке Победы.
Фото Алексея МАКСИМОВА
?   Тяжело в учении – легко на выступлении: вальсу Победы предшествуют долгие часы репетиций.

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16.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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