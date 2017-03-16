Главное, Культура Сергей Кисс – новый руководитель театра оперы и балета ДО ЧЕБОКСАР НОВЫЙ ХУДРУК РАБОТАЛ В САРАНСКЕ Коллективу Чувашского государственного театра оперы и балета 14 марта был представлен новый художественный руководитель. Им стал заслуженный деятель искусств Мордовии Сергей Кисс.

Сменивший на этом посту Ольгу Нестерову Сергей Кисс имеет дипломы об окончании дирижерско-хорового и теоретического отделения Днепропетровского музыкального училища имени М.И. Глинки (Днепропетровск – его родной город), фортепианного отделения Московского областного музыкального училища имени С.С. Прокофьева, а также Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Новому руководителю 41 год. До Чебоксар он трудился на посту художественного руководителя и главного дирижера Государственного музыкального театра имени И.М. Яушева в Саранске. А ранее был главным дирижером Государственного театра оперы и балета Республики Коми. В его послужном списке также стажировка в Московском театре Новая Опера имени Е.В. Колобова, работа в Московском детском музыкально-драматическом театре под руководством Г. Чихачева, Московском музыкальном театре «На Басманной», Московском академическом Музыкальном театре имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Чувашский государственный театр оперы и балета станет новой ступенью его карьеры. В Чебоксары он приглашен по результатам конкурса, объявленного и проведенного Минкультуры республики. В Саранске, где Сергей Кисс проработал почти семь лет, он в свое время так же победил в конкурсе претендентов.

О себе Сергей Яковлевич говорит, что музыкой занимается с четырех лет. Культуру новый худрук считает роскошью, но совершенно необходимой, и ратует за то, чтобы культурное образование поддерживалось государством. В одном из интервью Сергей Кисс сравнил труд музыканта с самым тяжелым – как у доменной печи. А работу дирижера с трудом космонавта. Просто этого не видно, считает новый руководитель самого большого профессионального творческого коллектива Чувашии.

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