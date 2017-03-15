Сбил женщину и скрылся

Трагедия произошла утром 14 марта в Козловском районе.
53-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу возле остановки у деревни Кинеры. По имеющейся информации, водитель КамАЗа не стал тормозить перед переходом, сбил пешехода и даже не остановился. Женщина погибла на месте от полученных травм, а машина помчалась дальше.
Остановили подозреваемого в Чебоксарском районе. Подтверждением его вины стали характерные для наезда следы на машине.
Сообщается, что водителю родом из Башкортостана – 24 года, права он получил четыре года назад. За минувший год он 8 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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