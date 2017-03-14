Ралли «Шелковый путь» вновь побывает в Чувашии

ГОНЩИКИ ПРИЕДУТ С НОЧЕВКОЙ

На прошлой неделе в Минспорта России состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа Международного ралли «Шелковый путь».

В заседании принял участие и заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин. Ведь в этом году, как и в прошлом, ралли-рейд пройдет по территории Чувашии. Правда, в 2016-м караван из 320 легковых и грузовых автомобилей пролетел через республику практически без остановок (маршрут ралли прошел по федеральной трассе М-7 через Ядринский, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский, Урмарский и Козловский районы). Зато в этом году планируется, что в Чебоксарах гонщики остановятся на ночлег – в районе аэропорта для них будет размещен временный палаточный лагерь (бивуак). По территории Чувашии ралли пройдет 8–9 июля. Сейчас, сообщают в Минспорта Чувашии, прорабатываются вопросы обеспечения дорожной и общественной безопасности, размещения палаточного городка, предоставления передвижных автомоек и организации культурной программы для участников ралли-рейда.

КСТАТИ

Международное ралли «Шелковый путь» в 2017 году пройдет в седьмой раз. Общая продолжительность гонки – 16 дней, протяженность маршрута – 9,5 тыс. км. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 150 экипажей из 40 стран.

Нинель ТКАЛЕНКО

Фото silkwayrally.com

? Как и в прошлом году, ралли «Шелковый путь» стартует на Красной площади в Москве…

? А финиширует – в Китае.