Ралли «Шелковый путь» вновь побывает в Чувашии

На прошлой неделе в Минспорта России состоялось заседание оргкомитета по подготовке и проведению российского этапа Международного ралли «Шелковый путь».
В заседании принял участие и заместитель министра физической культуры и спорта Чувашии Игорь Головин. Ведь в этом году, как и в прошлом, ралли-рейд пройдет по территории Чувашии. Правда, в 2016-м караван из 320 легковых и грузовых автомобилей пролетел через республику практически без остановок (маршрут ралли прошел по федеральной трассе М-7 через Ядринский, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский, Урмарский и Козловский районы). Зато в этом году планируется, что в Чебоксарах гонщики остановятся на ночлег – в районе аэропорта для них будет размещен временный палаточный лагерь (бивуак). По территории Чувашии ралли пройдет 8–9 июля. Сейчас, сообщают в Минспорта Чувашии, прорабатываются вопросы обеспечения дорожной и общественной безопасности, размещения палаточного городка, предоставления передвижных автомоек и организации культурной программы для участников ралли-рейда.
КСТАТИ
Международное ралли «Шелковый путь» в 2017 году пройдет в седьмой раз. Общая продолжительность гонки – 16 дней, протяженность маршрута – 9,5 тыс. км. Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 150 экипажей из 40 стран.
Нинель ТКАЛЕНКО
Фото silkwayrally.com
? Как и в прошлом году, ралли «Шелковый путь» стартует на Красной площади в Москве…
? А финиширует – в Китае.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.