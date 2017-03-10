В Порецком районе утверждена официальная эмблема Дня республики

Считанные месяцы остались до празднования Дня республики. Как известно, в этом году победителем конкурса среди районов и городов Чувашии на право проведения на их территории мероприятий в честь этой даты признан Порецкий район. На днях здесь утверждена официальная эмблема празднования в этом муниципалитете.
Эмблема передает главную идею: «В семье единой – в мире и согласии». В ее основе две стилизованные девичьи фигуры в чувашском и русском национальных костюмах, кружащиеся в хороводе. Тем самым они символизируют общность чувашского и русского народов и их культур. Над женскими фигурами располагаются три звезды, широко используемые в чувашской символике как знаки согласия, счастья, солнца.
На заднем плане – географические очертания Порецкого района с обозначением года празднования Дня республики. В эмблеме используются цвета флага Чувашии. Желтый в чувашском фольклоре считается самым красивым, олицетворением прекрасного и светлого. Пурпур в геральдическом толковании – достоинство, могущество, мужество, сила. Небесно-голубой цвет символизирует нежность и мягкость, нечто возвышенное и божественное.
В целом логотип праздника Дня республики отображает стремление жителей Порецкого района к единству народов, сохранению национальных традиций, духовному развитию, социальному, экономическому и культурному подъему.
Как сообщила «Советской Чувашии» заместитель главы администрации по социальным вопросам Елена Федулова, эмблему разрабатывал художник-дизайнер из Новочебоксарска Сергей Ювенальев.
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