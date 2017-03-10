Главное, Культура Дед Пластова был алатырским иконописцем А ТЕПЕРЬ В ЧУВАШИЮ ПРИЕХАЛИ ЕГО ВНУК И ПРАВНУК Классик советской живописи Аркадий Пластов известен как певец русской природы и крестьянского уклада. В культурно-выставочном центре «Радуга» показали художника и как талантливого иллюстратора произведений Толстого.

А на вернисаж приехали внук и правнук художника, хранители его наследия и продолжатели его дела. Они рассказали, что их выдающийся предок считал автора «Войны и мира» несравненным писателем и великим учителем.

Художник читал Льва Толстого всю жизнь. Но для иллюстраций из огромного наследия выбирал лишь те произведения и образы, что были ему созвучны и позволяли при иллюстрировании сохранить собственную самобытность, манеру и стиль. Это рассказы и повести «Холстомер», «Казаки», «Три смерти», «Утро помещика», «Много ли человеку земли нужно», «Лозина», где смог показать лица и поступки ныне уже исчезнувшего русского крестьянства. Все это графика из собрания музея Л.Н. Толстого, Государственной Третьяковской галереи и семейного собрания Пластовых.

Внук Аркадия Пластова, Николай Пластов, вспоминал о потрясающей работоспособности деда и о том, как для него была трагична людская слепота к истинному смыслу бытия, пренебрежение ценностями, дарованными человеку Богом в угоду, как писал Пластов, «прилежности к суете мира сего».

Интересно, что дед самого классика, Григорий Гаврилович Пластов, – уроженец Алатыря, там в это время служил его отец. В Алатыре же он закончил духовное училище и служил во многих храмах Симбирской губернии, также писал иконы, расписывал храмы, делал архитектурные проекты церквей.

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