Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!
В этот первый весенний праздник мы с искренней благодарностью и восхищением посвящаем вам самые добрые слова, искренние признания в любви и уважении.
Природа наделила вас обаянием, красотой и жизненной мудростью. Именно в вас мы находим источник нашего вдохновения, энергии и силы.
Вы даруете жизнь, воспитываете своих детей достойными гражданами страны, окружаете близких любовью и заботой, на ваших хрупких плечах держится семейный очаг.
Ваша мудрость и ответственность позволяют вам достигать намеченных целей. Где бы вы ни трудились, в любую работу вы вкладываете частицу своей души, благодаря вашей созидательной энергии сохраняется согласие в обществе.
Милые женщины! Выражаю вам глубокую признательность за все, что вы делаете для родной республики.
В этот праздничный весенний день желаю вам здоровья, счастья, достатка и благополучия. Пусть в вашей жизни будет больше любви и красоты!
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.