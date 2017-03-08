Главное С Международным женским днем! Дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем! В этот первый весенний праздник мы с искренней благодарностью и восхищением посвящаем вам самые добрые слова, искренние признания в любви и уважении.

Природа наделила вас обаянием, красотой и жизненной мудростью. Именно в вас мы находим источник нашего вдохновения, энергии и силы.

Вы даруете жизнь, воспитываете своих детей достойными гражданами страны, окружаете близких любовью и заботой, на ваших хрупких плечах держится семейный очаг.

Ваша мудрость и ответственность позволяют вам достигать намеченных целей. Где бы вы ни трудились, в любую работу вы вкладываете частицу своей души, благодаря вашей созидательной энергии сохраняется согласие в обществе.

Милые женщины! Выражаю вам глубокую признательность за все, что вы делаете для родной республики.

В этот праздничный весенний день желаю вам здоровья, счастья, достатка и благополучия. Пусть в вашей жизни будет больше любви и красоты! Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ

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