Главное …А вот компенсация будет больше «ВЫРАСТЕТ ЛИ ПЛАТА ЗА ДЕТСАД?» — ВОПРОС, КОТОРЫЙ ВОЛНУЕТ РОДИТЕЛЕЙ Как разъяснили «СЧ» в отделе дошкольного образования администрации города Чебоксары, размер платы за пребывание детей в детском саду и яслях не меняется. Как и раньше, в столице республики он составляет за 1 день 91,08 руб. в яслях и 91,15 руб. – в детском саду.

Увеличивается только размер компенсации родительской платы для малоимущих семей, который рассчитывается от средней величины родительской платы по республике. Средний размер родительской платы устанавливается ежегодно. Согласно постановлению Кабинета Министров Чувашии от 22 февраля этого года средний размер родительской платы проиндексирован с учетом роста индекса потребительских цен на 5,6 проц. в среднегодовом исчислении. Теперь он составляет 54,4 руб. за один день посещения при 12-часовом пребывании, 44,5 руб. – при 10-часовом пребывании, 17,3 руб. – в группах кратковременного пребывания, 58,1 руб. – в круглосуточных группах. Все эти цифры будут взяты за основу при расчете компенсации малоимущим семьям, сообщают в Минобразования республики.

Таким образом, для малоимущих чебоксарцев, которые получают выплаты за детсад, размер компенсации станет больше. К 1 марта в Чебоксарах компенсацию получают 2440 семей, — сообщили в городском управлении образования.

Подробнее о предоставлении компенсации части родительской платы читайте в следующих номерах газеты.

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