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    Главное, Лента новостей
    С учащимися агроклассов Чувашской сельхозакадемии встретилась депутат Государственной Думы РФ Алена Аршинова

    Учащимся агроклассов Чувашской государственной сельскохозяйственной академии 2 марта 2017 года запомнится на всю жизнь. Девятиклассники Батыревского и Красноармейского районов встретились с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Аленой Аршиновой, начальником управления молодежной политики Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики Анной Головиной, ректором Чувашской ГСХА Андреем Макушевым, преподавателями и студентами Чувашской ГСХА.

    Насыщенная программа визита депутата Государственной Думы Алены Аршиновой в Чувашскую ГСХА началась с ее участия в мастер-классе «Использование сельскохозяйственных культур в декоративном оформлении интерьеров» вместе с учащимися агрокласса Батыревского района. Мастер-класс провели декан факультета биотехнологий и агрономии Ольга Каюкова и заместитель декана Анна Никулина. Алена Игоревна с удовольствием собственноручно собрала весеннюю композицию вместе со студентами факультета биотехнологий и агрономии.

    После мастер-класса прошел «круглый стол» в формате чаепития с учащимися агрокласса Красноармейского района. Поприветствовал участников круглого стола ректор Чувашской государственной сельскохозяйственной академии Андрей Макушев.

    Алена Аршинова в своем выступлении подчеркнула: «Сегодня вопросы профориентации школьников выходят на первый план и одним из активно развивающихся методов ранней профессиональной подготовки является воссоздание в школах некогда распространенных специализированных классов, в том числе — естественнонаучного и инженерного направлений. Программа создания агроклассов уже нашла отклик в районах республики – под патронажем Чувашской ГСХА агроклассы начали работу в Цивильском, Красноармейском, Чебоксарском и Батыревском районах. Особенно приятно, что Чувашская ГСХА предлагает широкий спектр направлений, в которых каждый учащийся может реализовать свои способности. Важно распространить этот опыт на другие районы и вузы республики. Стоит отметить, что программа агроклассов Чувашской ГСХА как нельзя лучше укладывается в актуальную задачу трудового воспитания обучающихся, расширения возможностей привлечения несовершеннолетних граждан к трудовой и (или) общественно-полезной деятельности. Агроклассы способны увлечь живущих на селе детей работой, показать им, что для того, чтобы стать успешными, не нужно уезжать из родных мест, а можно заниматься предпринимательством на селе. У сельского хозяйства России большой потенциал и большое будущее. Государство оказывает серьезные меры поддержки сельскому хозяйству. Поэтому уверена, что выбор ребят обучаться в агроклассах гарантирует им трудоустройство и даст шанс для успешной трудовой деятельности. Для этого также необходимо серьезно реформировать систему целевого приема и целевого обучения. Такой подход мной был предложен Председателю Правительства Дмитрию Медведеву еще год назад. Сегодня Минобрнауки РФ разрабатывает такой законопроект с учетом наших предложений».
    Алена Игоревна высоко оценила роль Чувашской ГСХА в реализации программы создания агроклассов в районах Чувашии и пожелала успешной профориентационной работы с подрастающим поколением.

    В беседе с депутатом также приняли участие советник ректора Александр Акимов, проректоры Людмила Корнилова, Илья Царевский, деканы факультетов. Разговор получился живым, интересным и полезным для всех участников встречи. Ребята задали интересующие их вопросы и получили от депутата приглашение на экскурсию в Государственную Думу Российской Федерации.

    Затем состоялась встреча депутата с членами Ученого совета академии и студенческим активом. С какими проблемами сталкиваются вузы в регионах? В чем особенности работы аграрного вуза? Как мотивировать предприятия активнее участвовать в целевом обучении специалистов? Как повысить ответственность выпускников, прошедших обучение по целевому направлению? Возможно ли восстановить лучшие стороны системы распределения выпускников? Вокруг этих и других вопросов строилась беседа с депутатом. Алена Игоревна проявила искренний интерес к деятельности вуза, работе профессорско-преподавательского состава, не оставила без внимания ни одну из поднятых тем, в конце встречи пожелала всем результативной работы, студентам — успехов в учебе и стать настоящими профессионалами.

    Источник: Чувашская государственная сельскохозяйственная академия

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    Метки: Главное, Лента новостей, , .

    03.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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