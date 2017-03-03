Не стало адмирала-земляка

Печальная весть пришла из Севастополя – на 99-м году скончался контр-адмирал в отставке Михаил Бочкарев.
Он наш земляк, уроженец деревни Кожевенное Порецкого района. Защищал Москву в Великую Отечественную войну, где получил тяжелое ранение, потом воевал в Заполярье на знаменитых катерах «морских охотниках».
В мирные годы служил в штабе Северного флота, а с 1959 года – на Черноморском флоте, где командовал соединениями кораблей. 8 лет состоял в должности заместителя командующего флотом по тылу в звании контр-адмирала.
В последние годы Михаил Бочкарев много занимался патриотическим воспитанием. В Порецком был создан кадетский морской класс его имени.
Контр-адмирал награжден орденами Красного Знамени, двумя – Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, Богдана Хмельницкого III степени, Трудового Красного Знамени, а также более чем 20 медалями.
Когда Крым входил в состав Украины, Михаилу Бочкареву решением Президента России за его заслуги и гражданскую позицию был вручен паспорт гражданина РФ.
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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