Главное, Новости Не стало адмирала-земляка Печальная весть пришла из Севастополя – на 99-м году скончался контр-адмирал в отставке Михаил Бочкарев.

Он наш земляк, уроженец деревни Кожевенное Порецкого района. Защищал Москву в Великую Отечественную войну, где получил тяжелое ранение, потом воевал в Заполярье на знаменитых катерах «морских охотниках».

В мирные годы служил в штабе Северного флота, а с 1959 года – на Черноморском флоте, где командовал соединениями кораблей. 8 лет состоял в должности заместителя командующего флотом по тылу в звании контр-адмирала.

В последние годы Михаил Бочкарев много занимался патриотическим воспитанием. В Порецком был создан кадетский морской класс его имени.

Контр-адмирал награжден орденами Красного Знамени, двумя – Красной Звезды, Отечественной войны I степени, Отечественной войны II степени, Богдана Хмельницкого III степени, Трудового Красного Знамени, а также более чем 20 медалями.

Когда Крым входил в состав Украины, Михаилу Бочкареву решением Президента России за его заслуги и гражданскую позицию был вручен паспорт гражданина РФ.

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