Главное В добрый путь с новыми тарифами С 1 марта в Чувашии начали действовать новые тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на пригородных и междугородных направлениях.

Цена билетов отличается в зависимости от способа оплаты. При расчете «живыми» деньгами билет дороже, при использовании электронных карт – дешевле. За исключением междугородного сообщения, там тариф вырос на 25 копеек и составляет 2,87 руб./км независимо от способа оплаты, пояснили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

В пригородном сообщении проезд за наличные оплачивается по таксе 2,62 руб./км (рост на 0,23 рубля); при безналичном расчете – 2,09 руб./км (на действующем уровне).

Тарифы на перевозки по маршруту Чебоксары – Новочебоксарск (и обратно) следующие. В автобусах большой вместимости при оплате электронным способом цена билета 20 руб., наличными – 21 руб., в маршрутках, соответственно, 24 руб. и 25 руб.

Безналичная оплата на автомобильном транспорте общего пользования в пределах республики может осуществляться посредством электронного кошелька (ЕТК), электронных проездных билетов, в том числе ранее выпущенных «карт безналичной оплаты проезда льготными категориями граждан» и универсальных карт (УЭК), а также банковских карт с транспортным приложением.

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