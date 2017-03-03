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17:04 03.03.2017
Чувашия получит деньги на строительство дорог в сельской местности
12:01 03.03.2017
Лана Прусакова готовится к чемпионату мира по фристайлу
11:41 03.03.2017
За первый день работы выставки «Картофель — 2017» реализовано 40 тонн семенного картофеля
11:20 03.03.2017
В Чебоксарах изменяется расписание движения троллейбусов после 22 часов
10:59 03.03.2017
С учащимися агроклассов Чувашской сельхозакадемии встретилась депутат Государственной Думы РФ Алена Аршинова
10:42 03.03.2017
Рассмотрена архитектурная концепция вокзала «Чебоксары ВСМ»
7:55 03.03.2017
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Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках
7:25 03.03.2017
Автором текста Тотального диктанта-2017 выбран Леонид Юзефович
14:01 02.03.2017
Опытом работы чебоксарских парков в зимний период заинтересовались другие города России
13:35 02.03.2017
В Чувашии полицейские изъяли более 5000 литров контрафактного алкоголя
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Комментарии
  • вика on Смотр строя и песни
  • Аноним on Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Анна on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Анна on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
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    Главное
    В добрый путь с новыми тарифами

    С 1 марта в Чувашии начали действовать новые тарифы на перевозки пассажиров автомобильным транспортом на пригородных и междугородных направлениях.
    Цена билетов отличается в зависимости от способа оплаты. При расчете «живыми» деньгами билет дороже, при использовании электронных карт – дешевле. За исключением междугородного сообщения, там тариф вырос на 25 копеек и составляет 2,87 руб./км независимо от способа оплаты, пояснили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.
    В пригородном сообщении проезд за наличные оплачивается по таксе 2,62 руб./км (рост на 0,23 рубля); при безналичном расчете – 2,09 руб./км (на действующем уровне).
    Тарифы на перевозки по маршруту Чебоксары – Новочебоксарск (и обратно) следующие. В автобусах большой вместимости при оплате электронным способом цена билета 20 руб., наличными – 21 руб., в маршрутках, соответственно, 24 руб. и 25 руб.
    Безналичная оплата на автомобильном транспорте общего пользования в пределах республики может осуществляться посредством электронного кошелька (ЕТК), электронных проездных билетов, в том числе ранее выпущенных «карт безналичной оплаты проезда льготными категориями граждан» и универсальных карт (УЭК), а также банковских карт с транспортным приложением.

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    03.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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    Смотр строя и песни

    Евгения ФЕДОРОВА, блогер

    На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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