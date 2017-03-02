Рассмотрены вопросы дальнейшего сотрудничества Чувашии с Общественным телевидением России

В столице Чувашии 1 марта с рабочим визитом находился руководитель дирекции регионального вещания и специальных проектов Общественного телевидения России Сергей Ломакин. Он встретился с министром информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александром Ивановым. В ходе переговоров были рассмотрены вопросы возможного сотрудничества телеканала с регионом.

В частности, Сергей Ломакин рассказал о проекте, который с недавнего времени реализует Общественное телевидение России, — программа «Малые города России». Корреспонденты ОТР посещают города страны, численность которых составляет не более 50 тысяч человек, знакомят телезрителей с жизнью горожан, с их буднями, интересами, проблемами, с которыми им приходится сталкиваться. Одним из героев данного проекта, по словам Сергея Ломакина, в самое ближайшее время может стать Чувашская Республика.

Стороны обсудили также возможность обмена видеоматериалами между Общественным телевидением России и региональными телеканалами Чувашии в целях позиционирования республики в федеральном телеэфире как динамично развивающегося региона страны.

Посетил Сергей Леонидович и ведущие телерадиокомпании Чувашской Республики — ГТРК «Чувашия» и Национальную телерадиокомпанию Чувашии. Ознакомился с их работой, техническим оснащением, пообщался с журналистами на предмет развития регионального вещания, рассказал об общих тенденциях современного телевидения.

Почтил своим визитом Сергей Ломакин и редакцию газеты «Советская Чувашия», которая в апреле текущего года отметит вековой юбилей. Он поздравил коллектив печатного издания с круглой датой, а в качестве подарка оставил свой автограф как знак почтения и пожелания дальнейших творческих успехов.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики