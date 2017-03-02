Когда без работы тяжко

В крестьянско-фермерском хозяйстве Геннадия Ямукова из Урмарского района – 1700 гектаров земли. Конечно, львиная доля участка отдана под зерновые, но немалую площадь занимает и «второй хлеб», картофель.
Свое предприятие фермер создал еще в 2006-м, на базе обанкротившегося хозяйства. Начинали с 40-50 гектаров картофеля в год, а в прошлом году посадили уже 233 гектара. «Эта культура требует особого ухода, и главное – не жалеть денег на средства защиты растений и периодически закупать элитные семена в семеноводческих хозяйствах», – делится нехитрыми истинами предприниматель. И спешит похвалиться надежным партнером – компанией «Альфа-Агро», специалисты которой консультируют фермеров, выезжая на поля. Также организация предлагает отсрочку платежа: 30 проц. оплаты берет весной, а еще 70 проц. – осенью.
Кстати, Геннадий Ямуков свой урожай большей частью успевает распродать именно осенью – уж больно любят у нас картофель Гала, который по большей части он и сажает. Единственный минус этого сорта – засухонеустойчивость. Но у крепкого хозяйственника все предусмотрено – на 110 гектарах установлена итальянская мелиоративная система, позволяющая получать на орошаемых землях до 400 центнеров картофеля с гектара. Помогла в этом господдержка – 30 проц. расходов фермеру вернули. Впрочем, как и часть денег, израсходованных на построенное пару лет назад овощехранилище.
Постоянно обновляется техническое оборудование. В нынешнем году удалось получить льготный 5-процентный кредит: в хозяйстве появились новые опрыскиватель, голландская сажалка и гребнеобразователь. Теперь и трудиться можно с удвоенными силами. Геннадий Ямуков уже в предвкушении: «Устал за зиму без работы…»
На прошлой неделе у ребенка в школе проходило важное мероприятие – смотр строя и песни. Семиклассники, одетые в военную форму, маршировали, пели и отдавали рапорт «товарищу командующему смотром». Дети, родители и руководство школы находились по этому поводу в хлопотном возбуждении. А Варя страшно волновалась, потому что была командиром. (далее…)
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