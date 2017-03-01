Главное, Новости Оцените садик, школу и колледж 1 марта в Чувашии стартует интернет-опрос по независимой оценке качества предоставления образовательных услуг.

В список учреждений, которым предстоит сдать общественный экзамен, включены не только детсады и школы, но и организации дополнительного образования и профессиональные образовательные организации, подведомственные Минобразования, Минкультуры, Минздраву и Минспорта Чувашии.

Родителям, бабушкам-дедушкам и прочим заинтересованным лицам предлагается, в частности, оценить комфортность условий, в которых идет учебный процесс, наличие возможности развития творческих способностей у детей, доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательных учреждений. А еще – сообщить, готовы ли они рекомендовать этот детсад (школу, колледж) родственникам и знакомым. Ответить на вопросы анкеты можно на сайте Минобразования Чувашии.

Итоги голосования будут рассмотрены Общественным советом при Минобразования и рекомендованы для включения в планы министерств по улучшению деятельности образовательных организаций.

Независимую оценку качества образовательных услуг детсады, школы, колледжи и техникумы проходят не реже одного раза в три года.

Причем «экзамен» сдают не все учреждения одновременно. Так, в 2015 году общественную экспертизу проходили 170 организаций, в 2016 – 802. А в этом году в список включены 168 образовательных организаций.

Метки: Новости, Образование.



Метки: Главное A A A