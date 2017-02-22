За Национальным телевидением Чувашии закреплена 21-я кнопка

22 февраля в Москве состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по выбору общедоступных телеканалов для регионов Приволжского федерального округа. Всего к участию были допущены 32 телеканала из всех регионов ПФО. От Чувашской Республики на 21-ю кнопку телевизионного пульта кабельных сетей претендовали Национальное телевидение Чувашии и «Телеканал 21+».

В рамках заседания комиссия определяла победителя в каждом регионе. Стало известно, что 21-я кнопка будет закреплена за Национальным телевидением Чувашии. Об этом рассказала заместитель министра информационной политики и массовых коммуникаций республики Юлия Стройкова, находящаяся в данное время в столице России и представляющая на заседании Федеральной конкурсной комиссии интересы нашего региона. На конкурсе также присутствовали председатель Комитета по социальной политике и национальным вопросам Госсовета Чувашской Республики Вячеслав Рафинов и директор Национальной телерадиокомпании Чувашии Алексей Белов.

Напомним, заявки на конкурс принимались с 1 до 30 декабря 2016 года. Основными критериями отбора являлись производство не менее 75% собственного контента и охват не менее 50% жителей региона.

Конкурсная комиссия приняла во внимание наличие у Национального телевидения Чувашии собственной сетки вещания, регулярных новостных программ, а также подготовку программ на национальном чувашском языке.

Во внимание конкурсной комиссии также попали детские, юношеские и образовательные программы, доля которых на Национальном телевидении Чувашии с каждым годом увеличивается. Многие из них не раз становились победителями и призерами престижных конкурсов. Например, фильм Чебоксарского детского медиа-центра «Куча мала!» получил Гран-при Всероссийского фестиваля визуального творчества «Киношка», социальный ролик «Дружба» стал лучшим на I Всероссийском фестивале детско-юношеских фильмов «Зеркало Будущего», проект «Бухты-барахты», давно полюбившийся юным телезрителям республики, стал призером VI Международного фестиваля «Свет миру».

Кроме того, на Национальном телевидении Чувашии налажено производство телепрограмм с субтитрированием для зрителей с нарушением слуха.

Статус обязательных общедоступных телеканалов субъектов Российской Федерации планируется присвоить одновременно всем отобранным телеканалам не позднее апреля 2017 года.

Напомним, что весной передачи Национального телевидения Чувашии можно будет смотреть и за пределами республики. Телеканал начнет спутниковое вещание на Триколор ТВ. Задачу достигнуть стопроцентного охвата населения программами национального телевидения путем трансляции через спутник была поставлена в конце прошлого года Главой республики Михаилом Игнатьевым.

Источник: Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики