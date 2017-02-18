Главное Время помнить ГОТОВИТЬСЯ К ПРАЗДНИКУ НАЧАЛИ ЗАРАНЕЕ Уже завтра мы отмечаем День защитника Отечества ­ не только праздник всех мужчин, но и один из дней воинской славы России. Это повод еще раз вспомнить о том, что только из нашей республики на фронт ушли 208 тысяч человек и 106 тысяч из них сложили головы на полях сражений. Время вновь задуматься о 114 воинах, погибших в Чечне, и 118-­ти, отдавших свою жизнь в Афганистане, Абхазии и во время других вооруженных конфликтов.

23 февраля – это еще и возможность снова обратиться к подрастающему поколению, поведать детям историю прошедших войну дедов и прадедов, объяснить, почему так важно защищать Родину. Так, в преддверии этого дня в республике проходит месячник оборонно-массовой и спортивной работы, заключительным мероприятием которого станет республиканский фестиваль «Нам этот мир завещано беречь», который состоится 1 марта в Шумерле. В праздничные дни проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-интернационалистами.

О подвигах своих товарищей ребятам рассказывают члены чувашской организации Российского союза ветеранов, чувашского отделения Союза десантников России и других общественных организаций. Свою программу празднования подготовили также театры и музеи. Например, театр юного зрителя имени М. Сеспеля проводит ставшую уже традиционной акцию «В театр – с папой!». А в музее В.И. Чапаева с 22 по 26 февраля ждут всех жителей Чувашии – вход будет бесплатным. Всего в городах и районах республики пройдет больше 530 мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества, в них примут участие свыше 40 тысяч человек.

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