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СЧ лента
12:48 22.02.2017
Министр здравоохранения Чувашской Республики Алла Самойлова освобождена от занимаемой должности
11:33 22.02.2017
Министром транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики назначен Владимир Иванов
11:26 22.02.2017
На проведение Дня республики Порецкий район получит около 100 миллионов рублей
18:51 20.02.2017
В Чувашии в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей
17:25 20.02.2017
В Чебоксарах предложили сократить количество троллейбусных рейсов после 23 часов
12:08 20.02.2017
В Чувашии идет подготовка к посевным работам
11:25 20.02.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия посетил выставку «Серебряная кладовая»
22:08 18.02.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао»
15:26 18.02.2017
Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кубой и Чувашией
9:09 18.02.2017
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев расскажет об опыте управленческой работы
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Вспомним, кто ушел…

Ольга РЕЗЮКОВА:
– Михаил Иванович не намного пережил Валентину Андреевну. Светлая память обоим журналистам, у которых училась и я. Мои искренние соболезнования детям и внукам.
***
Николай ГАЛКИН:
– Меня Михаил Иванович принимал на работу в «Советскую Чувашию».
Помню, а было это в декабре 82-­го, захожу к нему в кабинет и говорю о своем желании поработать в отделе информации, поскольку со студенческой скамьи больше писал для этого отдела. Но Михаил Иванович предлагает отдел пропаганды. После беседы так и пришлось с ним согласиться… Через год, с легкой руки Михаила Ивановича, выбрали главным редактором новочебоксарской газеты «Путь к коммунизму» (нынче «Грани»). Светлая ему память. Мои соболезнования родным и близким.
***

Геннадий ВЕРБЛЮДОВ:
– А я помню Михаила Ивановича таким строгим и важным, когда мы были совсем молодые и смотрели на него как на большого чиновника. Потом конечно привыкли к общению с ним. Чебоксары сегодня в трауре, ушли люди из поколения ветеранов войны – первый секретарь обкома Илья Прокопьев, главный редактор «СЧ» Михаил Иванов.
***

Сергей ШЕЛТУКОВ, министр спорта Чувашии:
– Александр Егоров был одним из самых опытных, профессиональных и талантливых спортивных обозревателей Чувашии. Он не раз становился лучшим журналистом по итогам республиканского смотра-­конкурса. Он как никто другой заслуживал этого. Его активность, энтузиазм и любовь к своему делу не знали границ. Александр всегда был желанным гостем на спортивных мероприятиях, проходящих в республике и за ее пределами. Он участвовал в освещении всех крупных соревнований, которые принимала Чувашия за последние десятилетия. В 2014 году мы в составе одной делегации Чувашской Республики выезжали на Паралимпийские игры в Сочи. Кончина Александра – огромная потеря. От себя лично и от всей спортивной общественности республики приношу искренние соболезнования родным и близким.
***

Альберт ИЛЬИН:
– Мы познакомились с Сашей, когда он в книжном магазине работал. А потом синхронно в целом поменяли жизни – ушли в журналисты. Очень жаль. Яркий был он. С харизмой своей. Жаль.
***

Артем ЧУБУКОВ:
– Когда я только пришел в редакцию и умел связно писать примерно два с половиной слова, Саша был первым, кто объяснял мне что, как и куда работает. Светлая память и благодарность. Скорблю.
***

Татьяна ПАРШИКОВА:
– Когда я сдавала свой первый номер «Молодежки», Саша сидел со мной в редакции до полуночи – просто чтобы я не отчаялась. И весь год, что мы проработали вместе, неизменно меня поддерживал. Очень скорблю.
***

Вероника КОЧЕШКОВА:
– Саша – сгусток позитива и творчества, разносторонний и безгранично добрый… Уходят лучшие.
***

Владимир ВАСИЛЬЕВ:
– В редакции все до последнего верили, что Саша справится. Ну не мог, считали многие, он вот так взять и уйти. Я сам ожидал, что и со своей жизнью, здоровьем он сделает то, что делал постоянно с редакционными заданиями – спасал и вытягивал, превращал в отличные статьи, даже там, где было совсем неинтересно. Какой же он яркий и непосредственный. Он относился к тем журналистам, которые ничего взамен не просили. Ведь он в редакции один из немногих, кто занимался начжурами и опекал их. Все удивляются, но ему действительно шел 58­-й год. Живой и смелый. Это личная трагедия.

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Метки: Главное, .

22.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
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