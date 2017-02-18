Главное, Политика Хороший климат для бизнеса и туризма На минувшей неделе во время командировки в столицу России Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в общем собрании некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники». Прошло оно под председательством старшего вице-президента ОАО «РЖД», президента НП «ОПЖТ» Валентина Гапановича. Он, кстати, отметил, что Чувашия – один из ключевых партнеров объединения производителей железнодорожной техники.

В тесной кооперации с партнерами ОПЖТ сегодня работают 26 промышленных предприятий республики, сообщил, выступая на собрании, Михаил Игнатьев. С 2010 по 2016 год в Чувашии произвели и поставили железнодорожной продукции, в том числе для нужд структурных подразделений ОАО «РЖД», на сумму более 120 млрд. рублей. «Эти заказы гарантируют, что сотрудники промышленных предприятий республики будут обеспечены работой, – подчеркнул Глава Чувашии. – А сейчас идет реальная работа в рамках масштабного проекта – строительства высокоскоростной магистрали Москва – Казань, в котором предприятиям республики будет отведена значительная роль».

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, Михаил Игнатьев пригласил провести в республике региональную конференцию объединения производителей железнодорожной техники, приуроченную к десятилетию НП «ОПЖТ». Валентин Гапанович и члены президиума партнерства приглашение с удовольствием приняли.

Об инвестиционных проектах шла речь и на записи программы «Наше дело» телеканала ПРО БИЗНЕС. Глава Чувашии рассказал ведущим программы – президенту корпорации «Технониколь» Сергею Колесникову и вице-президенту «Опоры России» Марине Блудян о поддержке реального сектора экономики и том, в какие проекты Чувашии выгоднее всего инвестировать.

Во время командировки в Москву Михаил Игнатьев также принял участие в телепроекте китайской газеты «Жэньминь жибао». Темой беседы с журналистами одной из крупнейших газет мира (тираж «Жэньминь жибао» – около 3 миллионов экземпляров) стали перспективы реализации в Чувашии совместных инвестпроектов с китайскими бизнесменами и развитие сотрудничества в сфере туризма. Михаил Игнатьев напомнил, что сотрудничество Чувашии и Китая имеет глубокие исторические корни. И отметил, что правительство республики ведет планомерную работу по созданию благоприятных условий работы для инвесторов.

По итогам 2016 года Чувашия вошла в число шести лучших регионов страны с наиболее благоприятным инвестиционным климатом. Компании из Японии, Испании, Италии, других стран уже оценили условия развития бизнеса в Чувашии и открыли здесь свои производственные площадки. Михаил Игнатьев рассказал также о возможностях водного и этнографического туризма и пригласил корреспондентов газеты, ее читателей и зрителей телеверсии в Чувашию на День республики, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Метки: Политика, Михаил Игнатьев, Производство.



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