Главное Переселить людей из аварийного жилья надо вовремя И ОТГОВОРКИ ЗДЕСЬ НЕУМЕСТНЫ «Знаете ли вы, что такое пополнить перечень недобросовестных подрядчиков? – с подобным вопросом Глава Чувашии обратился к Николаю Плотникову, руководителю компании «Санар­-Строй». Разговор Михаила Игнатьева с застройщиками состоялся на еженедельной планерке в правительстве во время обсуждения реализации в республике программы переселения граждан из аварийного жилья.

Прежде чем перейти к реализуемому сейчас четвертому этапу программы и имеющимся проблемам, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Владимир Михайлов отметил, что переселение не завершено и по третьему этапу. Негативно отличились Ибресинский, Мариинско-­Посадский и Шумерлинский районы.

Что касается четвертого этапа, то его показатели в цифрах выглядят следующим образом: переселения ждут 3,5 тыс. жильцов 182 аварийных домов в восьми муниципалитетах.

Неизвестно, впишутся ли в установленные сроки Чебоксары (так, проектная документация многоэтажки на улице Парижской коммуны все еще находится на государственной экспертизе, а на улице Ленинского комсомола дом для переселенцев возводит компания «Стройсфера», с которой возникли трудности во время реализации третьего этапа программы).

Низкие темпы строительства в Козловке, продемонстрированные компанией «Стрим» во время третьего этапа, заставляют предположить, что у людей из аварийного жилья могут возникнуть проблемы.

Затем Михаил Игнатьев стал одного за другим поднимать с места присутствующих застройщиков, чтобы поинтересоваться причинами срыва сроков исполнения контрактов. У каждого находились свои оправдания. «Люди уже должны жить в новых квартирах, а вместо этого вынуждены слушать ваши отговорки, – сказал на это Глава республики, предлагая строителям представить себя на месте жителей аварийных домов. – Проблем с финансированием нет, вас насильно участвовать в конкурсах на строительство никто не заставлял. Вы оценивали риски, брали на себя обязательства, а теперь срываете выполнение важнейшей государственной социальной программы».

«Будет сложно, но это реально», – ответил на вопрос, удастся ли вписаться в установленные сроки, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. И заметил, что город и рад бы, не связываясь со строительством, сразу покупать готовое жилье. Но необходимых в таком случае малогабаритных квартир ценой меньше 40–45 тысяч рублей за квадратный метр в столице республики не найти.

«Выполнение программы находится на особом контроле. Задача к намеченному сроку должна быть выполнена», – потребовал Игнатьев.

Вступил в разговор и председатель Кабинета Министров Чувашии Иван Моторин. Прежде была возможность, подчеркнул он, перенести часть обязательств по переселению граждан на следующий этап реализации программы. Четвертый же этап – последний, и такой возможности уже нет.

О приеме электронных заявлений для зачисления детей в школы Чувашии рассказал на планерке министр образования и молодежной политики Юрий Исаев. По предварительным данным, 1 сентября 2017 года за парты сядут 15 тыс. 736 первоклашек, и больше десяти тысяч из них – в городских школах. Заявление в электронной форме уже успели подать родители 5912 детей. Если в этом учебном году учиться во вторую смену приходится 5,2 проц. ребят, то в следующем этот показатель составит 6,3 проц. Количество детей еще будет расти, заметил министр, но программа строительства школ продлится до 2025 года, к этому времени планируется полностью перейти на обучение в одну смену.

Вице-премьер, руководитель Минэкономразвития Чувашии Владимир Аврелькин рассказал присутствующим о подготовке к участию делегации республики в работе Российского инвестиционного форума в Сочи. Заверил, что все организационные вопросы решены, и получил от Игнатьева наказ участвовать по возможности во всех «круглых столах».

В заключение участники еженедельного совещания обсудили подготовку к празднованию предстоящего Дня защитника Отечества.

Метки: ветхое жилье, Михаил Игнатьев.



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