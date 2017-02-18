Ученые ЧГУ выиграли грант

Научный коллектив Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова стал победителем конкурса «СТАРТ-1», организованного Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Проект, подготовленный аспирантом кафедры общей хирургии и онкологии Анной Тимошенковой, доцентом кафедры физической химии и высокомолекулярных соединений Михаилом Кузьминым и профессором кафедры общей хирургии и онкологии Евгением Катановым, предусматривает разработку технологии производства биосовместимых полимерных клеевых составов, в том числе и полиуретанового медицинского клея для профилактики послеоперационных осложнений.
Победителям конкурса выделяется грант до 2 млн. рублей на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках реализации своих инновационных проектов.
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