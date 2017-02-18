Главное Последнее дыхание гриппа В БОРЬБЕ С ВИРУСАМИ ПОМОГЛИ ПРИВИВКИ, КАРАНТИН И КАНИКУЛЫ Сезон гриппа и острых вирусных заболеваний подходит к концу, несмотря на то, что заболеваемость в республике немного подросла.

Однако она не дотягивает до недельного эпидемического уровня. А другим свидетельством того, что грипп «выдыхается», стало массовое выявление у заболевших на прошлой неделе вируса гриппа В, который обычно проявляет себя, по словам руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, когда эпидемия идет на спад. В разгар эпидемии он выявляется в единичных случаях. Всего за прошлую неделю «гонконгский» вирус уложил в постель 30 человек, а вирус гриппа В – 44 жителей республики.

Как обычно, наиболее уязвимая группа населения – это организованные дети: детсадовцы и школьники. Это объясняется тем, что у них много контактов с ровесниками, а кроме того, их иммунитет еще несовершенен. В этом году директора общеобразовательных школ повели себя очень мудро и закрывали учебные заведения на карантин, не дожидаясь высокой заболеваемости учеников.

Наиболее высокая заболеваемость традиционно регистрируется в столице республики и Новочебоксарске: высокая плотность населения, контакты в общественном транспорте, магазинах, других общественных местах сказываются на здоровье как взрослых, так и детей. В столице республики на прошлой неделе были полностью закрыты 7 школ и более ста отдельных классов. В Новочебоксарске в 12 школах отправили на дополнительные каникулы 51 класс. Такая тактика привела к тому, что эпидемия гриппа не получила большого распространения среди учащихся.

За весь сезон от гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций, по сообщению начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Чувашии Евгении Гурьяновой, пострадало 50 тыс. человек. С прошлого года медики стали вести статистику и выясняют, был ли привит заболевший. Вопреки расхожему мнению, что вакцинация не спасает от гриппа, цифры говорят об обратном: среди гриппующих в основном те, кто от вакцинации отказался, а среди тех, кто прививки сделал, ушли на больничный чуть больше одного процента.

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