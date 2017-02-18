ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
18:51 20.02.2017
В Чувашии в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей
17:25 20.02.2017
В Чебоксарах предложили сократить количество троллейбусных рейсов после 23 часов
12:08 20.02.2017
В Чувашии идет подготовка к посевным работам
11:25 20.02.2017
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации Эмилио Лосада Гарсия посетил выставку «Серебряная кладовая»
22:08 18.02.2017
Глава Чувашии Михаил Игнатьев дал интервью крупнейшей китайской газете «Жэньминь жибао»
15:26 18.02.2017
Обсуждены вопросы развития сотрудничества между Кубой и Чувашией
9:09 18.02.2017
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев расскажет об опыте управленческой работы
22:12 17.02.2017
Состоялось ежегодное офицерское собрание Московской региональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» – выходцев из Чувашии
14:35 17.02.2017
Старший вице-президент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович: Чувашия один из ключевых партнеров объединения производителей железнодорожной техники
12:00 17.02.2017
Чувашию с официальным визитом посетит Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в Российской Федерации господин Эмилио Лосада Гарсия
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное
Последнее дыхание гриппа

В БОРЬБЕ С ВИРУСАМИ ПОМОГЛИ ПРИВИВКИ, КАРАНТИН И КАНИКУЛЫ

Сезон гриппа и острых вирусных заболеваний подходит к концу, несмотря на то, что заболеваемость в республике немного подросла.
Однако она не дотягивает до недельного эпидемического уровня. А другим свидетельством того, что грипп «выдыхается», стало массовое выявление у заболевших на прошлой неделе вируса гриппа В, который обычно проявляет себя, по словам руководителя Роспотребнадзора по Чувашии Надежды Луговской, когда эпидемия идет на спад. В разгар эпидемии он выявляется в единичных случаях. Всего за прошлую неделю «гонконгский» вирус уложил в постель 30 человек, а вирус гриппа В – 44 жителей республики.
Как обычно, наиболее уязвимая группа населения – это организованные дети: детсадовцы и школьники. Это объясняется тем, что у них много контактов с ровесниками, а кроме того, их иммунитет еще несовершенен. В этом году директора общеобразовательных школ повели себя очень мудро и закрывали учебные заведения на карантин, не дожидаясь высокой заболеваемости учеников.
Наиболее высокая заболеваемость традиционно регистрируется в столице республики и Новочебоксарске: высокая плотность населения, контакты в общественном транспорте, магазинах, других общественных местах сказываются на здоровье как взрослых, так и детей. В столице республики на прошлой неделе были полностью закрыты 7 школ и более ста отдельных классов. В Новочебоксарске в 12 школах отправили на дополнительные каникулы 51 класс. Такая тактика привела к тому, что эпидемия гриппа не получила большого распространения среди учащихся.
За весь сезон от гриппа и других острых респираторно-вирусных инфекций, по сообщению начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Чувашии Евгении Гурьяновой, пострадало 50 тыс. человек. С прошлого года медики стали вести статистику и выясняют, был ли привит заболевший. Вопреки расхожему мнению, что вакцинация не спасает от гриппа, цифры говорят об обратном: среди гриппующих в основном те, кто от вакцинации отказался, а среди тех, кто прививки сделал, ушли на больничный чуть больше одного процента.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, .

21.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 76 queries in 0,455 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев