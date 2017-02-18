Главное Без аварий не обошлось По сведениям УГИБДД МВД по Чувашии, за минувшие выходные в ДТП травмы получили 13 человек.

Сразу три легковых автомобиля столкнулись 18 февраля вечером возле Московского моста в Чебоксарах. Виновником стал новочебоксарец, водитель «Ниссан Альмера», выехавший на полосу встречного движения. Его пассажирка получила ушибы и ссадины. От вызова «скорой» отказалась, за помощью обратилась по месту жительства. Водители не пострадали, были трезвы.

Отрицательный результат теста на алкоголь был и у водителя ВАЗ-21074, который 17 февраля на трассе М-7 «Волга» в ходе маневра не уступил дорогу УАЗу. Виновника ДТП и пассажира внедорожника, находившегося на переднем сиденье, доставили в Больницу скорой медицинской помощи Чебоксар. После оказания медицинской помощи им назначено амбулаторное лечение.

19 февраля в селе Октябрьское Мариинско-Посадского района водитель ВАЗа не рассчитал боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, и совершил столкновение с припаркованной на обочине «Нивой». Внедорожник отбросило на пассажирку, которая за мгновение до этого покинула его и стояла рядом. С переломом лучевой кости правой руки женщину доставили в городскую больницу Новочебоксарска.

Метки: ДТП.



Метки: Главное A A A