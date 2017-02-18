Главное, Культура История на картах НАСТОЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ АРХЕОЛОГИЮ Важным событием для всех археологов Поволжья стал выход трехтомной «Археологической карты Чувашской Республики». Такого фундаментального издания карты археологических памятников отдельного региона в нашей стране еще не было. Это первое подобного рода научно-­справочное издание энциклопедического характера, содержащее информацию о памятниках археологии Чувашской Республики.

Основную его часть составляют статьи об археологических памятниках, расположенных на территории республики. Приводятся подробные сведения о каждом таком памятнике, истории его исследования, характере культурного слоя, современном состоянии, о датировке и культурной принадлежности памятника, месте хранения коллекции, указываются литература и архивные источники, связанные с его изучением. По самым известным и хорошо исследованным памятникам приводится развернутая информация с топографическими планами и рисунками находок. По уровню подачи и осмыслению материала они сопоставимы с небольшими научными статьями и представляют самостоятельную ценность.

В трехтомник вошли все известные археологические памятники, выявленные учеными и краеведами с середины XIX по начало XXI века. Это стоянки эпохи камня и бронзы, курганные могильники разных эпох, селища и городища раннего железного века, средневековые поселения, святилища, могильники и даже местонахождения заводов XVIII века.

Археологическая карта Чувашской Республики – результат большой научной работы сотрудников отдела археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук. Это солидная источниковедческая база для развития науки, которая послужит основой для организации государственной охраны и использования археологического наследия Чувашии.

Территория республики богата памятниками старины, которые являются культурным наследием древних обитателей края и предков чувашского и других народов. Уникальный трехтомник, без сомнений, на долгие годы станет настольной книгой для многих исследователей древней и средневековой истории Поволжья. Владимир СТАВИЦКИЙ,

профессор Пензенского госуниверситета

Метки: Культура, История, Чувашия.



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