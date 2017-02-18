История на картах

Важным событием для всех археологов Поволжья стал выход трехтомной «Археологической карты Чувашской Республики». Такого фундаментального издания карты археологических памятников отдельного региона в нашей стране еще не было. Это первое подобного рода научно-справочное издание энциклопедического характера, содержащее информацию о памятниках археологии Чувашской Республики.
Основную его часть составляют статьи об археологических памятниках, расположенных на территории республики. Приводятся подробные сведения о каждом таком памятнике, истории его исследования, характере культурного слоя, современном состоянии, о датировке и культурной принадлежности памятника, месте хранения коллекции, указываются литература и архивные источники, связанные с его изучением. По самым известным и хорошо исследованным памятникам приводится развернутая информация с топографическими планами и рисунками находок. По уровню подачи и осмыслению материала они сопоставимы с небольшими научными статьями и представляют самостоятельную ценность.
В трехтомник вошли все известные археологические памятники, выявленные учеными и краеведами с середины XIX по начало XXI века. Это стоянки эпохи камня и бронзы, курганные могильники разных эпох, селища и городища раннего железного века, средневековые поселения, святилища, могильники и даже местонахождения заводов XVIII века.
Археологическая карта Чувашской Республики – результат большой научной работы сотрудников отдела археологии Чувашского государственного института гуманитарных наук. Это солидная источниковедческая база для развития науки, которая послужит основой для организации государственной охраны и использования археологического наследия Чувашии.
Территория республики богата памятниками старины, которые являются культурным наследием древних обитателей края и предков чувашского и других народов. Уникальный трехтомник, без сомнений, на долгие годы станет настольной книгой для многих исследователей древней и средневековой истории Поволжья.
Владимир СТАВИЦКИЙ, профессор Пензенского госуниверситета
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