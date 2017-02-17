ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
11:24 17.02.2017
С 20 февраля возобновляется прямой авиарейс из Чебоксар в Уфу
17:09 16.02.2017
На сессии Госсовета Чувашии рассмотрен республиканский бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
15:22 16.02.2017
МегаФон увеличил зону уверенного приема в Чувашии
13:00 16.02.2017
Частичное погашение задолженности по заработной плате работникам ГУП «Чувашавтотранс» начнется в ближайшее время
12:41 16.02.2017
 3
Михаил Игнатьев: за последние два месяца 3,7 млрд рублей направлено на решение проблем Концерна «Тракторные заводы»
12:04 16.02.2017
Проводится общественное обсуждение программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Чебоксарской городской агломерации»
15:13 15.02.2017
Фестиваль «Чебоксарская масленица» продлится с 20 по 26 февраля
14:48 15.02.2017
Чувашия получит более 24 млн рублей на создание доступной среды для инвалидов
14:28 15.02.2017
В Чувашии дан старт марафону «Именем детства, во имя детства»
16:26 14.02.2017
Михаил Игнатьев провел заседание Координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
  • Аноним on Актуальное в пенсионном законодательстве
  • Аноним on Михаил Игнатьев: за последние два месяца 3,7 млрд рублей направлено на решение проблем Концерна «Тракторные заводы»
  • Виктор on Уполномоченным по правам ребенка в Чувашии назначена Елена Сапаркина
  • горожанка on Уполномоченным по правам ребенка в Чувашии назначена Елена Сапаркина
  • Инженер on Михаил Игнатьев: за последние два месяца 3,7 млрд рублей направлено на решение проблем Концерна «Тракторные заводы»
  • Татьяна on Пассажиры довольны, перевозчики – не очень
  • Аноним on Пассажиры довольны, перевозчики – не очень
    		•
    Главное, Коллизия
    В школу по прописке

    Инфографика "СЧ"АЖИОТАЖ У ВЗРОСЛЫХ – СТРАДАЮТ ДЕТИ

    В Чувашии начался прием в первые классы, куда 1 сентября, по предварительным подсчетам, придет около 15730 ребят. Число первоклассников в республике год от года растет.
    В Чебоксарах, где, по прогнозам, ожидается около семи тысяч первоклассников, запись проходит с помощью Интернета. Родители оформляют заявку через Портал образовательных услуг либо с помощью оператора в школе. Как сообщил на еженедельной планерке в городской администрации начальник управления образования Дмитрий Захаров, собрано уже около 5500 заявлений. Три четверти подававших заявление в первый класс справились самостоятельно, и чуть больше 1300 человек пришли для этого в школу. Технических сбоев в электронной системе не зафиксировано.
    Первоклассников в этом году будет на 17 процентов больше, чем в прошлом, напомнил Дмитрий Захаров, и некоторые школы столкнулись с определенной «перегрузкой». В частности, будущих первоклассников оказалось больше, чем запланировано классов, в школах № 59 и 61, гимназиях № 2 и 4. Для учебных заведений это не столько повод для гордости, сколько для головной боли. Пытаясь определить дочь или сына в ту школу, что попрестижнее, как кажется родителям, они идут на различные ухищрения.
    – Есть случаи, когда родители оформляют фиктивную временную регистрацию с целью направить ребенка в определенную школу, – доложил Дмитрий Захаров главе администрации г. Чебоксары Алексею Ладыкову.

    МЕЖДУ ТЕМ
    Создание дополнительных мест для обучающихся в Чебоксарах ведется по нескольким направлениям – строительство и капитальный ремонт школ. С 1 сентября откроется здание новой школы на улице Гладкова на 1100 мест, уже проведен набор в семь первых классов (186 человек). В прошлом году капитально отремонтировали здание бывшего лицея­интерната имени Лебедева, в сентябре сюда пойдут 120 первоклассников лицея № 4. Кроме того, в этом году будет проведен ремонт здания бывшей вечерней школы по улице Социалистической, которое передадут школе № 61.

    В управлении образования даже подсчитали, сколько именно детей прописалось в микрорайонах, относящихся к тому или иному учебному заведению. Например, за гимназией № 4 закреплено всего два дома, однако там вместо ожидаемых 27 первоклассников оказалось прописано 85 детей, которым в этом году исполняется 7 лет. Возле школы № 59 за полгода прописали дополнительно 51 ребенка, а в микрорайоне второй гимназии – 24.
    – В некоторых квартирах прописано по двое и трое детей с разными фамилиями, – отчитался Захаров. – А в одной из квартир прописано четыре ребенка из разных семей. Поэтому был направлен запрос в прокуратуру и МВД по Чувашии с просьбой провести проверку указанных адресов на наличие фиктивной регистрации.
    Оценив ситуацию, Алексей Ладыков подчеркнул, что «с возникшим искусственным ажиотажем нужно обязательно бороться».
    – Не должны ущемляться права тех, кто живет на прикрепленной территории. Надо отработать этот вопрос и не допускать подобного, – поставил задачу глава городской администрации.
    Между тем учебные заведения, где существует «повышенный спрос» на места в первых классах, пытаются совместно с управлением образования решить проблему. Так, в четвертой гимназии планируется открытие двух дополнительных классов, куда направят детей и из второй гимназии. Рассматриваются варианты размещения филиала школы № 59 на базе одной из школ северо-западного района. Также детям, которые относятся к школе № 59, предлагают пойти в первый класс в школы № 39, 45, 48 и 54. Первоклассников, которым не хватило места в школе № 61, ждут в близлежащих школах.

    ДОСЛОВНО
    Алена АРШИНОВА, депутат Госдумы России:
    – Во многих регионах возникли случаи, когда родители, чтобы записать ребенка в школу, вынуждены часами стоять в очередях на улице в сильный мороз. Цивилизованным выходом из сложившейся ситуации может стать введение единой федеральной электронной очереди записи детей в школы по аналогии с записью в детские сады. Это позволит решить многие проблемы, в том числе связанные с коррупционными схемами и многочасовыми очередями. Кроме того, именно такой механизм сегодня родителям понятен. Одновременно необходимо ввести преимущественное право зачисления в школу ребенка с постоянной регистрацией. Мной был направлен соответствующий запрос в Министерство образования и науки России с изложением сути предложений. Когда ребенок идет в первый класс – это важное и запоминающееся событие для всей семьи. И неправильно, что этот момент будет испорчен из-­за недоработок в системе.

    Опубликовать в своем блоге livejournal.com

    Метки: Главное, Коллизия, .

    17.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

    Оставить комментарий

    Ваше имя:

    Скажите, что думаете

    Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

    Колумнисты
    Акция без последствий?

    Вячеслав ИВАНОВ, журналист

    Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
    Рубрики
    Архив
    Февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Янв    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 78 queries in 0,889 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев