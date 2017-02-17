В школу по прописке

АЖИОТАЖ У ВЗРОСЛЫХ – СТРАДАЮТ ДЕТИ

В Чувашии начался прием в первые классы, куда 1 сентября, по предварительным подсчетам, придет около 15730 ребят. Число первоклассников в республике год от года растет.

В Чебоксарах, где, по прогнозам, ожидается около семи тысяч первоклассников, запись проходит с помощью Интернета. Родители оформляют заявку через Портал образовательных услуг либо с помощью оператора в школе. Как сообщил на еженедельной планерке в городской администрации начальник управления образования Дмитрий Захаров, собрано уже около 5500 заявлений. Три четверти подававших заявление в первый класс справились самостоятельно, и чуть больше 1300 человек пришли для этого в школу. Технических сбоев в электронной системе не зафиксировано.

Первоклассников в этом году будет на 17 процентов больше, чем в прошлом, напомнил Дмитрий Захаров, и некоторые школы столкнулись с определенной «перегрузкой». В частности, будущих первоклассников оказалось больше, чем запланировано классов, в школах № 59 и 61, гимназиях № 2 и 4. Для учебных заведений это не столько повод для гордости, сколько для головной боли. Пытаясь определить дочь или сына в ту школу, что попрестижнее, как кажется родителям, они идут на различные ухищрения.

– Есть случаи, когда родители оформляют фиктивную временную регистрацию с целью направить ребенка в определенную школу, – доложил Дмитрий Захаров главе администрации г. Чебоксары Алексею Ладыкову.

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Создание дополнительных мест для обучающихся в Чебоксарах ведется по нескольким направлениям – строительство и капитальный ремонт школ. С 1 сентября откроется здание новой школы на улице Гладкова на 1100 мест, уже проведен набор в семь первых классов (186 человек). В прошлом году капитально отремонтировали здание бывшего лицея­интерната имени Лебедева, в сентябре сюда пойдут 120 первоклассников лицея № 4. Кроме того, в этом году будет проведен ремонт здания бывшей вечерней школы по улице Социалистической, которое передадут школе № 61.

В управлении образования даже подсчитали, сколько именно детей прописалось в микрорайонах, относящихся к тому или иному учебному заведению. Например, за гимназией № 4 закреплено всего два дома, однако там вместо ожидаемых 27 первоклассников оказалось прописано 85 детей, которым в этом году исполняется 7 лет. Возле школы № 59 за полгода прописали дополнительно 51 ребенка, а в микрорайоне второй гимназии – 24.

– В некоторых квартирах прописано по двое и трое детей с разными фамилиями, – отчитался Захаров. – А в одной из квартир прописано четыре ребенка из разных семей. Поэтому был направлен запрос в прокуратуру и МВД по Чувашии с просьбой провести проверку указанных адресов на наличие фиктивной регистрации.

Оценив ситуацию, Алексей Ладыков подчеркнул, что «с возникшим искусственным ажиотажем нужно обязательно бороться».

– Не должны ущемляться права тех, кто живет на прикрепленной территории. Надо отработать этот вопрос и не допускать подобного, – поставил задачу глава городской администрации.

Между тем учебные заведения, где существует «повышенный спрос» на места в первых классах, пытаются совместно с управлением образования решить проблему. Так, в четвертой гимназии планируется открытие двух дополнительных классов, куда направят детей и из второй гимназии. Рассматриваются варианты размещения филиала школы № 59 на базе одной из школ северо-западного района. Также детям, которые относятся к школе № 59, предлагают пойти в первый класс в школы № 39, 45, 48 и 54. Первоклассников, которым не хватило места в школе № 61, ждут в близлежащих школах.