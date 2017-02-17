Крепкая рука редактора

ОН ПРИНИМАЛ БЛИЗКО К СЕРДЦУ ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО ВОКРУГ

На новую работу он пришел, спустившись с этажа на этаж. С четвертого (там в старом Доме печати располагалась редакция «Пионер сасси») на третий, где под стук пишущих машинок трудились над статьями в номер журналисты «Советской Чувашии». Газета эта стала для него своей на долгие двадцать лет, из которых четыре пришлись на редакторскую работу.

Новичка в коллективе приняли сразу: он легко сходился с людьми, если надо, всегда готов был помочь. При том много рассказывать о себе не любил. Считал – нескромно это. Зато с удовольствием о нем рассказывали и рассказывают другие – друзья, коллеги и самые близкие люди. Именно они сегодня вспоминают о журналисте и главном редакторе «Советской Чувашии» Исааке Пантелеймоновиче Кириллове.

ИЗ ДОСЬЕ

Исаак Пантелеймонович КИРИЛЛОВ (4.11.1934–19.02.2016)

Родился в деревне Карабай-Шемурша Шемуршинского района. Окончил Батыревское педучилище, ЧГПИ имени И.Я. Яковлева, курсы подготовки руководящих кадров молодежной печати при ЦК ВЛКСМ и заочное отделение Горьковской высшей партийной школы.

В «Советской Чувашии» проработал с 1974 по 1994 год – завотделом, ответственным секретарем, заместителем редактора, редактором газеты. Работал также в газетах «Коммунизм ялавĕ», «Молодой коммунист», «Вестник недели», был редактором газет «Пионер сасси», «Чувашия-спорт», «Служба спасения Чувашии».

Заслуженный работник культуры Чувашской АССР. Член Союза журналистов России. Награжден медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «За вклад в развитие образования» имени А.С. Макаренко и другими наградами.

КОЛЛЕГИ

Елена ЛОСЕВА, журналист, шеф-редактор «Советской Чувашии»:

– Исаак Кириллов сочетал в себе и профессиональные, и душевные качества, этим он и отличался от многих собратьев по перу. Внешне всегда спокойный и выдержанный, он тем не менее был очень эмоциональным человеком, переживал за все, что происходило вокруг. Помнится, как, будучи еще заместителем редактора «Советской Чувашии», он готовил очерк о погибшем в Афганистане рядовом из Чебоксар Жене Трилинском. Исаак Пантелеймонович встречался с его родителями у них дома, а вернувшись в редакцию, долго не мог успокоиться, так, по его признанию, был потрясен благородством и мужеством этих простых людей. И писал этот очерк с болью в душе, поэтому и получился он таким проникновенным и надолго запомнился многим.

Вячеслав ИВАНОВ, обозреватель газеты «Советская «Чувашия»:

– Исаака Пантелеймоновича Кириллова я знал с 1975 года, когда был на практике в «СЧ». Спустя год я уже работал в сельхозотделе, а он – заместителем ответственного секретаря. Вообще же заочно мы познакомились раньше. Еще учась в школе, я направлял в «СЧ» очерк об одном известном культработнике из Порецкого, и мне пришел ответ за подписью завотделом культуры Кириллова. К сожалению, отрицательный, насчет публикации. Не видно в очерке человека, хотя он и был, возможно, достойный, значилось в ответе.

Должность ответсека была хлопотной – весь процесс выпуска газеты, по сути, лежал на нем. Кириллов подходил для нее как никто другой – столько в нем было энергии, которой он зажигал остальных. Исаак любил здороваться за руку – рукопожатие у него было очень сильное, причем до самой старости…

Человек был участливый, всегда готовый помочь, несмотря на то, как он относился к тому или иному сотруднику. Он был секретарем парторганизации редакции, и в 1981 году предложил мне учебу на парткурсах в Доме политпросвещения. Это было одним из условий последующего вступления в КПСС. Я начал учебу, потом у меня пошли семейные неурядицы, стало не до учебы – бросил. Исаак оценил мой поступок коротко: «Слабак!»

Африкан СОЛОВЬЕВ, журналист, с 2000 по 2013 год – главный редактор газеты «Советская Чувашия»:

– Исаак Пантелеймонович всегда отличался не только крепким рукопожатием. Своим позитивом, убеждающей ненавязчивостью он просто побуждал нас, молодых, заниматься газетным ремеслом так, как ожидает наш Учитель. Какие в нем были неиссякаемые силы в 1973 году, когда мы познакомились с ним, редактором детской газеты «Пионер сасси». Таким же энергичным запомнился мне Исаак Пантелеймонович, когда он значился в пенсионерах. А знаете, каким он был редактором «Советской Чувашии»? Никаких признаков подчеркивания в редакции, кто начальник, а кто подчиненный, не было. И неудивительно, что ему удавалось поддерживать в коллективе такой творческий настрой, что тираж газеты переваливал далеко за 100 тысяч. «Советскую Чувашию» читали. С «Советской Чувашией» считались. И поэтому тоже Исаак Пантелеймонович вошел в историю журналистики Чувашии.

ДРУЗЬЯ

Маргарита СЕМЕНОВА, супруга бывшего редактора газеты «Коммунизм ялавĕ» (с 1991 года «Хыпар») Демьяна Семенова:

– Удивительным человеком был Исаак Кириллов. С первых дней учебы в пединституте он и мой будущий супруг Демьян Семенов стали верными друзьями. С годами их дружба только крепла. Как бы ни было тяжело, никогда не унывали, вместе преодолевали трудности. Радовались приятным событиям, переживали потери и невзгоды. Очень гордились своей дружбой, которая длилась более 60 лет.

После окончания вуза в 1959 году Исаак работал литсотрудником в редакции газеты «Коммунизм ялавĕ», куда прежде устроился на работу мой Демьян. Можно сказать, он и «заразил» своего друга журналистикой. И первые пробы пера журналиста Кириллова начались именно в этой газете. Потом Исаак ушел в «Советскую Чувашию», которой отдал большую часть своей творческой жизни.

Оба друга, можно сказать, жили своими газетами. Постоянно обсуждали новости, события, делились опытом, информацией, и никогда между ними не было соперничества. Наоборот, они всегда понимали, что делают общее дело, только один писал на чувашском языке, а другой – на русском. Не случайно оба они стали редакторами ведущих республиканских изданий: Демьян был редактором «Коммунизм ялавĕ» с 1974 по 1988 год, Исаак – главным редактором «Советской Чувашии» с 1988 по 1991 год. Во времена их руководства газеты являлись авторитетными изданиями, имели большие тиражи, широкую сеть внештатных сотрудников.

Исаак был талантливейшим журналистом. Где бы ни работал, рядом с ним всегда царила обстановка взаимодействия, преданности своему делу. По характеру Исаак был немногословен, очень скромен, но широк душой. Мог всегда поддержать разговор, удачно пошутить.

Помню, в студенческие годы он увлекался закаливанием, обливаясь ледяной водой, даже окунался в проруби на Волге. После окончания института Исаак познакомился с Люсей Еличевой. В 1961 году они поженились, а мы с супругом были их свидетелями на свадьбе и организаторами их торжества. С тех пор вместе мы отмечали праздники, дни рождения детей, внуков…

Нет теперь Исаака Пантелеймоновича и Демьяна Филипповича, но их дружбе мы по-прежнему верны.

СЕМЬЯ

Елена БУСАЛАЕВА (Кириллова):

– Мой папа – скромнейший человек. Он никогда не кичился своими заслугами, которых у него было немало.

Всю жизнь он отдал любимой работе. Хотя мне кажется, что он мог бы быть и замечательным педагогом. Как говорили учившиеся с ним в пединституте друзья, во время практики у него получалось найти общий язык с детьми и они его очень любили. Но судьба сложилась так, что он стал журналистом. В то время, когда папа работал в газете, роль печатного слова была огромна. И все его публикации, которые я читала, в том числе и давние, советских времен, были написаны без лишнего пафоса, спокойно и взвешенно, заставляли задуматься. У него был очень легкий слог, его материалы читались на одном дыхании.

Отец любил свою работу, знал весь процесс создания газеты от и до. Я помню, как он вычерчивал макеты, верстая полосы, выправлял текст. Мы это видели, потому что он нередко работал по вечерам дома, иногда и до глубокой ночи. Помню, еще в детсадовском возрасте, я просила Деда Мороза, «чтобы в Новом году папа приходил домой с работы пораньше».

Папа был очень добрый. Он проводил со мной немало времени, я помню, что именно он помогал мне освоить алфавит, разучивал со мной стихи и песни, учил играть в шашки и домино. Я росла папенькиной дочкой, потому что знала: папа поможет мне в любой ситуации. Он был моей опорой всегда, ну, может быть, за исключением последних лет. Он помогал не только своей семье и родным, но всегда старался помочь всем окружающим.

Огромное влияние папа оказал на свою внучку Дашу. Будучи в тот период уже более свободным во времени, он уделял ей очень много внимания, баловал! Я сердилась, а мама говорила: «Он же ее любит! А любовью нельзя испортить! Тебя же не испортила его любовь!» Как она была права. Я поняла это позже. И то, что он вложил в Дашу в самом раннем детстве, привело к тому, что она выбрала факультет журналистики МГИМО. У нее тоже легкий слог, и папе нравились ее публикации. На начальных курсах он ее тормошил, заставлял писать, делился опытом, подсказывая Даше тонкости построения материала.

…Редакторский путь Исаака Кириллова, к сожалению, оказался не так долог. Грянул август 1991-го. А затем – кадровый передел: не разбираясь в деталях, увольняли руководителей всех чинов и рангов. Сняли с должности и главного редактора «Советской Чувашии». В приемной редакции в те дни толпился народ. Выяснилось, что у одного из журналистов есть знакомый высокопоставленный чиновник в Москве, и коллеги дружно выбирали ходоков, чтобы ехать в столицу, «хлопотать за Исаака». Поехал в итоге один человек. И вернулся ни с чем. Новая власть делила портфели, и не было никому дела до судьбы редактора провинциальной газеты.

Но и в постредакторской жизни Кириллов не потерялся. Поднял практически с нуля рекламный отдел «Советской Чувашии». Затем работал в других газетах, в издательских отделах, где очень пригодились его профессионализм и редакторская школа. Но главная газета его жизни всегда была рядом. По словам дочери Елены, «Советскую Чувашию» Исаак Пантелеймонович читал в каждый день выхода, по-редакторски внимательно, от первой страницы до последней. И всегда собирал вырезки статей, которые потом отдавал дочери. Почитай, говорил, это тебе пригодится. А вот эту статью Даше пошли….

Подготовили Елена ТРЫ, Екатерина КАЗНИНА