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    Главное, Земля и люди, Право
    Что делать с земельной долей?

    Фото rosreestr.ruНачиная с 1991 года, в рамках законодательной инициативы о реорганизации совхозов и колхозов, у значительной части населения нашей страны появилась возможность получения паев на земли сельскохозяйственного назначения. Действующий с 2003 года федеральный закон, регулирующий оборот сельхозземель, определяет, что пай или, правильнее, земельная доля является долей в праве общей собственности на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения.
    – Это общедолевая собственность на большой участок, а у земельной доли нет четких границ, поэтому невозможно определить, где она конкретно находится, – пояснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Ирина Пудова. – И их владельцы не всегда четко знают и понимают, как наиболее рационально распорядиться своим имуществом и что для этого необходимо сделать.
    – И как можно распорядиться долей?
    – К примеру, можно использовать земельную долю для получения пассивного дохода: сдавать ее в аренду и получать оплату наличными деньгами либо частью урожая. Для этого надо внести долю в уставный капитал сельскохозяйственной организации, использующей общедолевой земельный участок.
    Можно передать долю в доверительное управление, продать или подарить ее другому участнику долевой собственности или сельскохозяйственной организации. Можно вообще отказаться от права собственности на земельную долю, при этом абсолютно бесплатно, нужно лишь подать заявление в офисы МФЦ.
    – А если владелец доли желает продать ее?
    – Если он желает продать долю третьим лицам – не участникам долевой собственности, то есть использовать землю как конкретный отдельный участок, то прежде его необходимо выделить в натуре и зарегистрировать право собственности на него. После этого собственник может распорядиться участком на свое усмотрение в рамках его разрешенного использования, в том числе продать любому физическому или юридическому лицу. Но при этом надо обязательно соблюсти требования законодательства о преимущественном праве покупки – собственник земельного участка обязан предложить его в первую очередь Чувашской Республике и муниципалитету с целью возможного выкупа по цене, за которую он продается.
    – А если республика откажется от земли?
    – Если же республика и муниципалитет откажутся от покупки участка либо не уведомят в письменной форме продавца о намерении приобрести его в 30-дневный срок со дня поступления извещения, тот в течение года вправе продать участок третьему лицу по цене, не ниже указанной в извещении.
    Администрации сельских поселений активно работают по признанию в судебном порядке заброшенных земельных долей невостребованными. К таковым могут отнести земельную долю, если гражданин в течение трех и более лет не передал ее в аренду или не распорядился ею иным образом, либо если собственник доли умер или отсутствует.
    Когда права на земельные доли зарегистрированы в реестре прав (ЕГРП), они не могут быть признаны невостребованными. А действительно невостребованные сельское поселение по решению суда оформляет в муниципальную собственность.

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    Метки: Главное, Земля и люди, Право, .

    17.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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