В Шыгырданах обсудили, как бороться с экстремизмом

ГЛАВНОЕ – УБЕРЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ

Хотя Чувашия достаточно спокойный регион в плане активности радикальных исламистов, но ослаблять внимание нельзя. Ибо информационная атака сил, пытающихся навязать чуждые идеи и принципы, нарастает. Особенно уязвимо подрастающее поколение. Поэтому нужно совершенствовать методы борьбы по предупреждению проявлений экстремизма и терроризма. Такова была основная тема круглого стола «Традиционный ислам и проблемы профилактики экстремизма и терроризма в современной России», который прошел в Шыгырданах 14 февраля.

Как было сказано на совещании, инициаторами такого «круглого стола» выступил Чебоксарский кооперативный институт, организовали его Духовное управление мусульман Чувашской Республики совместно с отделом по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии Администрации Главы республики. Участвовали в форуме также представители силовых структур, руководители антитеррористических комиссий районов республики, руководители образовательных учреждений, преподаватели мектебе при мечетях, имамы, учащаяся молодежь и общественность Батыревского района. Основной темой разговора стало обсуждение вопросов профилактики распространения экстремизма и терроризма в молодежной среде.

В Чувашии в мире и дружбе веками проживают люди разных национальностей и вероисповеданий. Не исключение в этом отношении и Батыревский район – чуваши (75 проц.), татары (22 проц.), русские, мордва… История не помнит вражды между ними ни на национальной, ни на религиозной почве. Но нарастающие в мире экстремизм и терроризм не обходят стороной и нашу страну, и нашу республику, вырисовывалась общая картина из выступлений участников «круглого стола». И как правило, деятельность террористических организаций по вовлечению людей в свои ряды в основном направлена на подрастающее поколение: молодежи легче навязать чуждые принципы и идеалы.

При этом используются самые разные технологии. Особенно «привлекателен» в этом отношении Интернет: здесь проще всего вступить в контакт с людьми, пропагандирующими чуждую идеологию. Способы вовлечения в ряды незаконных организаций разные, цель всегда одна – реализация преступных замыслов, в том числе подготовка и совершение терактов.

К сожалению, констатировал в своем выступлении Владимир Шихранов, начальник Центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике, случаи попадания молодых граждан под влияние террористических организаций нередки, количество преступлений экстремистского направления растет. Так, в 2012 году в России их совершено 696, а в 2016 году – около 1,5 тысячи. В Чувашии соответственно 8 и 24. Проведенный центром анализ показал, что преступления совершаются молодыми людьми от 17 до 30 лет, со средним специальным и неполным высшим образованием.

Отметив, что чаще это студенты, склонные к националистическим взглядам, с заниженной самооценкой, подверженные влиянию окружающих, Владимир Шихранов также рассказал, что законодательством России за совершение террористических и экстремистских правонарушений и преступлений предусмотрена как административная ответственность, так и уголовная.

Участники форума много говорили о действенности мероприятий, проводимых в молодежной среде по развитию толерантности, культуры межнационального, межэтнического, межконфессионального общения и взаимодействия. При этом они были единодушны: только совместная работа правоохранительных органов, общественных и религиозных объединений, образовательных, культурных и иных организаций, а также родителей (именно они в первую очередь должны быть в курсе, что интересует их детей, какие сайты они посещают, какую информацию выкладывают для общего доступа) даст ощутимый результат.

Удалось же Духовному управлению мусульман вместе с администрацией Батыревского района быстро выпроводить с территории гостей, прибывших из Пензенской области с нелучшими намерениями. «Этот момент удалось быстро разрешить, – рассказал председатель Духовного управления мусульман республики Мансур хазрат Хайбуллов, – так как наши имамы были заранее проинформированы об их приезде». Отметив, что основной лозунг религиозных деятелей – верующий человек не может совершать никакого теракта, он подчеркнул: «Ислам не является религией раздора и насилия. Суть ислама – в любви и милосердии, прощении и терпении, уважении к другим религиям и вероисповеданиям».